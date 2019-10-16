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減肥不吃晚餐　小心代謝變慢還易復胖！掌握4原則放心吃也不發胖

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 ▲掌握晚餐4原則　放心吃也不發胖 。（圖／翻攝IG）

▲不少人認為「不吃晚餐」減肥很方便又有效，但其實對身體不好還容易復胖。（圖／翻攝IG @midoricoo，以下同）

編輯／Amanda

減肥方法百百種，有人靠生酮飲食，有人用間歇性斷食法，還有水果餐、黃瓜餐等各種各樣的瘦身法，當然，你一定也常聽到有人用「不吃晚餐」來減肥，但不吃晚餐真的有用嗎？少吃一餐就能瘦嗎？一開始真的會瘦，但小心落入代謝變慢、多吃一點就復胖回來的惡性循環！ 

▲掌握晚餐4原則　放心吃也不發胖 。（圖／翻攝IG）

▲「過午不食」、不吃晚餐都不是健康的瘦身方式。

之前曾流行過「過午不食」的減肥法，不僅有女星在用，網路上也引發效仿風潮，但「過午不食」太逼人，後來又演化出不吃晚餐的作法，不少人大推真的有變瘦，因此只要想瘦身就拿出來用一下，但其實效果都只是一時的。

少吃一餐，體重確實會下降，但其實減掉的並不是我們需要減少的肥肉、脂肪，而是水分，且長時間不吃晚餐對腸胃不好，還會造成營養素缺乏，當身體無法獲得適當的能量，就會被迫降低代謝速度以減少能量消耗，並分解肌肉來提供能量，到最後不僅沒有減掉肥肉，肌肉量還減少，導致基礎代謝率下降。而基礎代謝率降低後，不僅更不易瘦身，只要稍微多吃了一點或回到正常份量，就會很容易復胖，且復胖回來的都是脂肪，甚至比原先更胖。

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▲掌握晚餐4原則　放心吃也不發胖 。（圖／翻攝IG）

▲只要掌握關鍵，減脂瘦身也能天天吃晚餐。

對於想維持身材或想減脂的人來說，其實只要把握以下4個「晚餐原則」，天天都吃晚餐也不用怕會發胖。

1.每日三餐攝取以3：4：3或4：3：3的比例來吃，且不要吃到飽，養成每餐都只吃到七分飽的習慣。

2.不要太晚吃晚餐，基本上睡前3小時最好不要再進食了，如果可以，建議晚上8點前吃完晚餐。

3.晚餐可多吃蔬菜、高膳食纖維食物，肉類則建議選擇雞胸肉、魚肉、蝦等高蛋白低脂肪的低熱量優質肉類。

4.避吃辛辣、油炸等重口味食物和容易脹氣、不易消化的食物。 

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食, 節食, 晚餐, 不吃晚餐, 復胖, 發胖, 代謝, 基礎代謝率
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