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秋季頭皮4大煩惱保養對策！頭臭味、掉髮、乾癢紅腫這樣解

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▲秋季頭皮4大煩惱保養對策。（圖／品牌提供）

▲秋冬換季，不僅臉部肌膚會鬧脾氣，頭皮也會有許多問題出現。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

秋冬換季時節，氣溫、濕度變化大，不僅臉部肌膚容易不穩定、鬧脾氣，臉部肌膚延伸的頭皮更是比身上其他肌膚容易因為氣候變化出狀況，像是頭臭味、掉髮、乾癢紅腫、過敏不適等都是秋冬換季時常見的4大頭皮困擾，快把這4種頭皮煩惱的保養對策學起來，幫助髮膚乖乖度過煩人的換季時刻。

1.頭氣味飄散

換季時忽冷忽熱的氣溫，常常洗了頭皮頭髮，但覺得頭氣味還是揮之不去、頭髮依舊黯淡無光，這些惱人問題都可利用天然植萃精油為頭皮做深度清潔保養來改善。建議每週一次，深入髮肌毛孔做一次徹底的大掃除，同時滋養髮肌，即可幫助保持髮膚最佳狀態。

▲秋季頭皮4大煩惱保養對策。（圖／品牌提供）

2.頭皮乾癢不適

過敏紅腫、乾癢脫皮，這些臉部換季會碰到的問題，頭皮也會有，主要因為環境溫度使肌膚水分流失，造成過乾或過油的現象，當肌膚油水平衡失調，許多問題就會開始浮現，加上逐漸嚴重的空污問題，肌膚面臨的挑戰越來越大，想擁有穩定健康的髮肌，除了掌握好溫和清潔、不刺激的減法保養原則外，每週可定期以薄荷、桉樹、紫苑草(紫錐花)等具舒緩效果的溫和植萃配方，為髮肌鎮定舒緩，幫助提升頭皮防禦力，揮別敏感肌。

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3.掉髮狀況增加

換季的溫差變化會造成髮膚水分不足，使皮脂腺油脂分泌增加、堵塞毛孔，同時也影響頭皮循環，造成髮根不健康，進而衍生出許多落髮問題。建議加強髮膚保濕、補充髮膚營養，以可幫助強健固髮的營養成分與植萃精油產品進行清潔與打底，透過按摩協助增進頭皮微循環，幫助髮膚回復並維持最適宜毛髮生長之環境。

▲秋季頭皮4大煩惱保養對策。（圖／品牌提供）

4.頭髮越來越脆弱細軟

當發現頭髮越來越脆弱細軟、扁塌且無生機時，代表著髮膚髮根已出現初老徵狀。因換季時乾燥變化的氣候，所引起的缺水缺油、微循環不良現象，更會加速髮膚的營養不良與衰老。要在嚴苛的換季氣候培養更強健的逆齡髮肌，建議每週定期以含有溫和保濕、滋養修復、補充髮膚抗老所需養分的養護精油為頭皮進行深度養護，從頭皮開始，展開全面抗老駐顏大計。

▲補圖。（圖／品牌提供）

▲RF荷那法蕊針對秋冬換季頭皮困擾推出4大頭皮SPA療程。(圖／品牌提供)

如果平時沒時間或懶得自己做頭皮養護，也可以交給專業的來。法國專業頭皮養護品牌RF荷那法蕊，今年特別針對秋冬換季時常見的頭皮困擾，推出一系列訂製系養髮道頭皮SPA療程，深層清潔、舒緩敏感、基礎養護到抗老全都有，讓髮膚也能像臉部一樣，定期享受深度保養。

▲補圖。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹推出升級版「活膚緊緻護理」療程。(圖／品牌提供)

除了頭皮SPA療程，歐舒丹近日也推出全新升級的「活膚緊緻護理」，以升級的法式手法針對頸紋、雙下巴及失去彈力、澎潤的咀嚼肌與蘋果肌加強呵護，更特別針對因用眼過度、藍光侵害，而提早、加速老化的眼周肌膚做深入護理，幫助肌膚重回彈潤緊緻光澤。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 煩惱, 困擾.頭臭, 掉髮, 老化, 乾癢, 紅腫, 敏感, 頭皮養護
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