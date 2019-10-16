10月必看美妝新品　GA金色星光、蘭蔻#247絕美抵台

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？

Tom Ford高級訂製眼唇彩組全球限定版禮盒 NT$4,600（2019.10.5開賣）

一聽到斷貨就令人腎上腺激發的Tom Ford迷，絕對必須在周年慶，搶攻全球限量禮盒。此款被譽為2019AW必備神級眼影#Pretty Baby，曾在去年11月上市之後，售罄便銷聲匿跡，直到AW19年Tom Ford服裝秀被用到之後，引起再度關注並再次隆重推出。

Tom Ford四色眼影盤#Pretty Baby以空前的四種異材質搭配四個相異色的組合，除了彩妝專業能手可以一次駕馭四色，一般人任選兩色，或是三色，都能變化出各種妝容。以乾燥玫瑰金、微暈薰衣草紫、金沙可可，加上超炫的偏光玫瑰金，一次滿足不同潮流需求。

而暢銷黑管#69，更被譽為比乾燥玫瑰更美上一層樓的Night Mauve，比乾燥玫瑰再紅感一些，更能襯托不同色差的亞洲膚色，以及更能在唇肌上顯色。被譽為Tom Ford彩妝斷貨王的絕配雙搭，這同時更是Tom Ford相當難得正貨加正貨卻擁有優惠價的組合，只在2019周年慶熱賣。





M‧A‧C X PONY PARK 全新限量聯名彩妝

今年M‧A‧C壓軸攜手韓流美妝大神PONY PARK，推出塔羅牌奇幻元素的聯名彩妝，聯名中最具話題的，就是全新唇彩質地【柔霧慕斯唇釉】，楓葉紅棕、乾燥玫瑰到栗子奶茶色調等9款大勢美色，搭配滑順質地，層層上色的同時，就能感受漸層暈染的變化。柔霧慕斯唇釉 7ml $1,000

8色眼影盤 14g $1,900

月亮塔羅牌設計外盒，集結8款蜜桃粉色及玫瑰褐金色調，及粉霧、緞光和亮片等3種質地，想要活潑元氣的日常妝，或是迷濛深邃的個性LOOK，只要有這盤都能搞定。





超激光炫彩餅 8g $1,600

明星商品換上太陽牌及星星牌的塔羅外盒，一打開就看見絕美精緻浮雕，淺金和紫調偏光的色選，輕掃上顴骨鼻尖、眉骨唇峰等臉部高處，高級光澤感讓五官瞬間煥新，渾身自帶的仙女氣質。

妝前活力水噴霧－彩虹版 100ml $1,050

令全球M·A·C粉熱愛的保濕神物－妝前活力水噴霧，此次換上了限量月亮塔羅牌包裝，更注入了半透明彩虹珍珠粒子，妝前妝後使用，都能讓整體妝容充滿迷人的光澤！

全球一支難求的話題奶茶色 《絕對完美水唇釉#274》抵台

蘭蔻《絕對完美水唇釉》#274，這支在Dcard、PTT上討論度超高的美色，台灣之前並沒販售，但因為《絕對完美水唇釉》在中國上市時，選擇這款焦糖奶茶色為主打，實品實擦的效果超美，再黃再暗的肌膚都能顯白三階，因此讓這支#274瘋狂大賣，一到櫃就斷貨，甚至連代購只要在國外看到就會全部打包。今年台灣蘭蔻為了迎戰2019周年慶，終於搶到#274隱藏在周慶組合中開賣。

週慶首二隱藏版《奢華泰奶組》限量販售／售價 NT$2,300

（購買：「絕對完美水唇釉 #274」或「絕對完美鑽石霧光唇膏 #274」任一支與「唇膏系列正產品(色號任選)」任一支，送「絕對完美玫瑰潤色豐唇蜜」一支）





TOM FORD紅毯閃耀唇膏明星組 NT$3,100

傳說中每個女人化妝包中必備的#白管唇膏，今年7月跟著「太陽輕吻邁阿密之旅限量系列」推出全新色，以2019潮流色選為靈感，搭配海水的沁涼所展現出的水感色澤，讓雙唇能夠綻放如美麗花朵般的鮮豔色彩，一上市三週即完售，其中有5大色選是秒殺斷貨王，這次在周年慶以超級迷你的size重新組合成5色組合重現江湖。

唇膏組內含5大色選：#03 LE M É PRIS日耀扶桑花、#04 APHRODITE溫暖蜜紅豆色、#05 SWEET SPOT奶油蜜桃、#06 SOLAR AFFAIR邁阿密陽光、#07 PARADISO少女珊瑚橘

赫蓮娜【睫毛膏系列】（10/1於台北新光三越信義新天地A8館開設全台第一櫃）

1939年，赫蓮娜女士發明了全世界第一款經典防水睫毛膏， 奠定HR赫蓮娜於彩妝史上不可撼動的"睫毛膏女王"地位，對很多美妝行家而言，HR睫毛膏是必收藏的品項，這次HR重返台灣，經典保養黑繃帶乳霜、綠寶瓶之外，美妝迷更期待與HR睫毛膏的再次相見。

經典豹紋、蟒紋兩款睫毛膏，前者是全球不廣告也時常缺貨的明星商品，平頭刷毛搭配獨家極黑粒子，再稀疏的毛流都能一刷濃密，營造假睫毛般的濃密大眼。

獵豹濃密纖長防水睫毛膏 7.2G／NT$1450 （下圖為豹紋實擦）

後者蟒紋睫毛膏屬於弧狀刷頭，多了超強緊固配方與防水蠟複合物，網友形容用了這支到晚上卸妝前，睫毛都濃密捲翹。蟒紋濃密捲翹防水睫毛膏 7.2G / NT$1450。 最後，台灣同步引進HR最經典的睫毛膏，黃金年代纖長防水睫毛膏 3.3G / NT$1450，蘊含保護睫毛的絲蛋白、絲纖維與維他命複合物成分，是款可同步滋養的睫毛產品，金屬刷頭非常好刷下睫毛。





Giorgio Armani亞曼尼金色星光限定版

訂製絲光精華氣墊粉餅SPF23 – 亞曼尼金色星光限定版 #2, 15g／$2,500



奢華絲絨訂製唇萃 – 亞曼尼金色星光限定版 #400, 6.5ml／$1,250

今年2019年10月，Giorgio Armani以亞曼尼先生長年以來與電影產業密切合作、以及與眾多國際紅毯巨星的深厚關係為靈感，推出向世界三大影展之一的義大利威尼斯影展致敬的絕美限量包裝【金色星光限定版】，以威尼斯影展紅毯上電影巨星為概念，結合最能代表威尼斯影展崇高地位的優雅金色，為Giorgio Armani兩大彩妝明星品項【訂製絲光精華氣墊粉餅】與【奢華絲絨訂製唇萃】，穿上金色星光限定版外盒，宛若時尚精品，必定成為時裝迷絕對必須入手的限量隨身配件！*全國百貨專櫃限量販售 數量以各櫃台為主 週年慶櫃台可享95折優惠

※編輯：Yoyo Su, Jasmine Lee | 來源：各品牌 |

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