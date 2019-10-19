De Beers鍊墜反了也不怕醜　珍珠母貝、綠松石點鑽美的哩

▲De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠母貝鑽石手環，170,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

生活珠寶翻玩新色是主流趨勢，讓珍珠母貝、綠松石、孔雀石等躍為主角，為經典設計增添亮眼色彩。De Beers深受歡迎的Enchanted Lotus系列秋季再添4款新作，包括黃色珍珠母貝、綠松石鍊墜，以及白色、灰色珍珠母貝為襯底的兩款手環，中央點綴鑲鑽的蓮花花瓣輪廓，展現知性美感。

▲De Beers Enchanted Lotus 18K白金綠松石鑽石鍊墜，背面同樣可見綠松石，104,000元。

Enchanted Lotus系列珠寶迷人之處是正反都好看，就算有時因身體晃動讓墜子翻了過來，背面依然是一片美景，因為正面是密鑲美鑽打造的蓮花圖案，另一面則有單顆圓鑽點綴各類珍稀材質，新款鍊墜即搭配黃色珍珠母貝或綠松石；而初登場的手環沿用雙面設計的概念，開放式手環的一端為蓮花圖案，另一端則是如鍊墜的反面單鑽設計。

▲De Beers Enchanted Lotus 18K黃金黃色珍珠母貝鑽石鍊墜，92,000元。

寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克地磚圖騰的Divas’ Dream系列珠寶，今年也壯大陣容，推出鑲嵌孔雀石、紅玉髓、珍珠母貝或密鑲鑽石的扇形圖案鍊墜、戒指、耳環、手環，豐富款式讓女性尋得專屬的幸運色。

▲寶格麗Divas' Dream系列孔雀石鑲鑽鍊墜（左起），珍珠母貝鑲鑽鍊墜127,700元，孔雀石鑲鑽戒指64,600元。（圖／寶格麗提供）

而蕭邦（Chopard）則為支持由LVMH集團準少奶奶、名模娜塔莉亞•沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）創立的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation），打造Happy Hearts粉紅珍珠母貝搭配滑動鑽石的手環，部分收益將捐贈給基金會關愛特殊兒童。

▲蕭邦Happy Hearts粉紅珍珠母貝手環18K玫瑰金款（左）105,000元，18K白金款105,000元。（圖／蕭邦提供）