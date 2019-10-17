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10月注目美妝特搜　NARS惹火唇膏4個色號一次收、艾瑪華森愛牌ILIA登台

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瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？

賈靜雯站上金鐘紅毯，話題美唇就是它！

第54屆金鐘獎盛大登場，賈靜雯今日以一席鑲嵌滿花朵的黑色訂製禮服，搭配上一抹超辣的珊瑚奶茶唇色，氣勢超凡踏上紅毯，迎戰金鐘視后寶座，而她使用的唇膏正是迪奧超惹火精萃唇膏#749，紅中帶橘的珊瑚奶茶色調，襯托出賈靜雯白皙膚色，氣場飆升，驚豔紅毯。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧Dior超惹火精萃唇膏／NT$1,300

雖然是霧面唇膏，但中間的白色「CD」logo為三大花植精萃油，上妝同時還能潤澤唇瓣，因此，抹起來非常舒適且不需任何技巧。下圖為＃749美色實擦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

M·A·C HOLIDAY 20 色唇妝組／折扣優惠價 $5,400（價值 $16,700／3.2 折）

★凡購買此組組合，即加贈妝前唇霜乙支(數量有限，贈完為止)
★販售櫃點-新光體系百貨獨家販售

還記得 M·A·C 去年超狂制霸全亞洲只送不賣的 128 支子彈唇膏組合嗎?今年周年慶 M·A·C再次出擊，推出 HOLIDAY 20 色唇妝組，不只要給你超鎮店子彈唇膏色號如經典小辣椒 CHILI、土色唇膏始祖 TAUPE、伯爵奶茶 Velvet Teddy 等等，更同步加入晶亮魔唇、超霧感唇釉以及超霧感唇釉派對必備金屬版，一次滿足你對粉霧、極霧、金屬、水潤唇的渴望。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ANNA SUI彩蝶銅幣限量單色眼彩5色/單色唇彩 3色 NT$630

ANNA SUI 2019秋妝推出限量彩蝶銅幣商品，設計靈感來自於跳蚤市場，每個彩蝶銅幣就像是在跳蚤市場裡挖掘到的骨董銅幣，單色眼影共有5色，復古的煙燻色彩和宛如天鵝絨般地柔和細緻珍珠粉末，層層疊擦暈染創造出深邃立體眼部妝效，各式各樣的非晶態粉末具有良好的服貼性和絲滑度，結合動態片狀粉末可形成均勻護色的一層眼彩薄膜，使眼妝不易暈染且持久不掉色。唇彩則有3款色號，添加多重平衡保濕低黏性的精華油，形成如薄膜般的護色潤唇效果，還可如鏡面般的折射色彩，豐潤平滑唇紋◦

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 2019年聖誕限量Studio 54狂歡派對系列

NARS聖誕彩妝搶先曝光，今年以70年代的紐約傳奇俱樂部Studio 54為靈感，推出D超閃風格的包裝，運用大膽鮮豔的色彩，結合黑、銀、金與亮片等復古元素，宛如一場璀璨華麗的Disco派對 ！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS狂歡派對惹火唇膏4.2g/ $1,100元

暢銷全球惹火唇膏熱賣色MONA、CARMEN、BARBARA以及JANE推出了嶄新70年代閃耀限量包裝

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其中MONA更是小紅書網友票選是全球十大斷貨色號之首，台灣也是每三個月就要補貨一次，每一隻限量包裝的狂歡派對惹火唇膏更烙印Studio 54 LOGO，重現復古璀璨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

今年NARS更一口氣推出了3款限量頰彩盤和2盤眼彩盤。『狂歡節奏3色頰彩盤』& 『狂歡熱潮3色頰彩盤』（10.5g/ $1,850）匯集了全新NARS狂歡派對限量新色的 #星空腮紅盤，一盤在手，打亮腮紅輕鬆搞定。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

『閃耀派對12色眼彩盤』 18g/ $2,300 ，12種限量色系，包含霧面、亮面、珠光、復古大地色系到大膽閃耀妝容，從日常的優雅高質感LOOK到奢華派對LOOK都能完成挑戰。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

好萊塢女星愛用的天然彩妝ILIA登台開賣

文青風格的簡約包裝，如同ILIA的產品理念，以天然成份代替化學物質，旗下產品均完整標是天然配方、有機成份的含量，為肌膚提供天然無害的上妝過程，即使懷孕期也可安心使用。好萊塢女星包含潔西卡·雀絲坦（Jessica Chastain）、艾瑪·華森（Emma Watson）、雪琳伍德利（Shailene Woodley）都是ILIA的愛好者，台灣由1010 HOPE引進，以下是一上市就製造好口碑的熱賣商品，供新手參考入門。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ILIA 漾彩唇頰液 7ml $1,100 一管多用，柔軟可高度遮瑕的唇頰彩妝，擠出時的呈現柔軟的奶霜、使用後形成自然柔霧的完妝感，一整天下來都不乾澀、依舊豐潤可人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ILIA 純淨潤唇霜 4g$880 天然成分 100%，有機成分 71%，一抹就像奶油融化在雙唇上，滋潤度佳但又不會黏膩。寒冷的季節更有愛用者會將它擦在兩頰或是眼周乾燥的部位，當萬用膏來使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ILIA 柔光亮澤頰彩棒 5g $1150 天然成分 99%、有機成分 82%、人工合成成分 1%，如奶油般絲滑滋潤的質地且方便攜帶，隨時隨地輕易融入肌膚紋理，提供自然好氣色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ILIA 精華遮瑕筆 5ml $1,000 天然成分 90%，有機成分 28%，人工合成成分 10%，天然配方卻不影響其遮瑕度，能融入肌膚自然消弭黑眼圈及膚色不均，絲滑觸感上在較乾的眼周也毫無乾紋痕跡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3INA 24H超時持妝粉底液30ml／NT$1,150共26色

一上市就被稱為爛臉救星的『24H超時持妝粉底液』又被稱做#小銀蓋，主打擁有地表最狂持久度，裡面添加的「超時凝脂吸油微粒」，可讓粉底一上肌膚、就像吸油面紙般瞬間吸附油光、強效預防浮粉脫妝。「高濃縮顯色微粒」能一秒神隱各種肌膚瑕疵，創造無所不遮的完美妝感。在上粉底時，推薦搭配3INA的 #小粉刷『All inone全能刷』全面升級均勻薄透度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee,Yoyo.su |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「M‧A‧C X PONY聯名彩妝、TOM FORD紅毯閃耀唇膏明星組、Giorgio Armani金色星光！」10月必看美妝新品特搜PART 1

溫柔栗子奶茶、時髦泰式奶茶、甜美玫瑰奶茶....買不膩的美色！2019秋季10支話題【奶茶色唇彩】盤點。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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