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曾之喬絕美穿搭走遍米蘭　超過10套完勝時裝週與街頭

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這次的米蘭時裝週，曾之喬以時尚咖的身份開跑，曾經受到VOGUE邀請擔任2次客座編輯的曾之喬，第一次都是來到米蘭，於是這次再戰米蘭時裝週對她來說別具意義。跟著VOGUE一起看這次喬喬如何以穿搭再次於米蘭時裝週贏得焦點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從機場就開始時髦，曾之喬自己說還記得三年前第一次參與的時裝週就是米蘭時裝週。上一次出發，腦中一片空白，這次卻滿滿的期待，這就是長大的感覺。機場穿搭選擇Maje的西裝外套與裙子內穿Prada襯衫，以Salvatore Ferragamo的包鞋穿搭，耳環和戒指則是Bottega Veneta，行李箱是近期被受好評的Georg Jensen電冰箱款，載著滿滿的期待一起出發。

米蘭時裝週秀場穿搭

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第一場大秀Prada大秀就驚豔全場！來自2019秋冬系列的針織剪裁洋裝，Prada這套在喬喬身上穿出了模特兒無法到達的地位。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Max Mara大秀喬喬則是穿上優雅的軍裝上衣，搭配皮革熱褲與超長即膝靴，「我沒有特別在意，我生下來就是這麼性感。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOD'S的秀上，曾之喬則是以TOD'S的針織長版開襟衫出席，特殊造型的太陽眼鏡來自義大利製的kuboraum。耳環則是Loewe。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Salvatore Ferragamo的大秀是這次喬喬於米蘭時裝週的最後一場秀，超美的戶外自然光，照耀著喬喬身上的絲質洋裝，身處綠意盎然的空間看了讓人心情超棒。這次的穿搭小巧思則是耳朵上大大的飾品，這是來自GUCCI的全耳式耳環，為整體穿搭曾添不尋常的調皮感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Bally At Home的秀場發表則是以一個舒服的空間呈現。模特兒們在各個很chill的空間展示最新的Bally 2020春夏系列，喬喬選擇的整套Bally襯衫與褲裝，呈現出秀場所要表達的舒適氛圍，搭配著毛毛手拿包，整體穿搭賞心悅目。

米蘭街頭穿搭

除了大秀，喬喬在米蘭的各景點也沒有閒著。從街頭，大教堂到華麗的星巴克，每一套都超別致，超好看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來到米蘭大教堂，一定要到頂樓瞧瞧。曾之喬自詡為最華麗的觀光客，以Blumarine的蕾絲禮服登場，搭配著Stuart Weitzman的長靴，時髦的Choker 則是來自Ellery。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

米蘭第一家Starbucks Reserve Roastery 星巴克臻選®米蘭旗艦店，是來到米蘭一定要造訪的新景點。喬喬選擇知性的FENDI套裝，搭配小資女最愛包款品牌charles Keith一樣穿出街頭高級感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次來米蘭時裝週最讓喬喬驚艷的品牌是Salvatore Ferragamo。走在街頭上，喬喬以一套皮質洋裝詮釋歐式夏天穿搭。早晚溫差大的米蘭，再配上一件皮革圍巾完成整體穿搭。讓喬喬大喊：我也要當Ferragamo小姐姐

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，喬喬也在街頭詮釋革新的Bally。來自瑞士雋永的大品牌Bally，正在以全新的姿態衝撞出新火花。粉嫩的薰衣草防水大衣，袖口附近則是以內襯鋪棉增加實用感。手提皮革包裹的大披巾則是呈現出冒險家四海一家的隨興風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

溫差大的穿搭，最好就是簡單的針織衣配上大外套。來自Vetements的挖空針織上衣，讓中午有點炎熱的米蘭可以獲得一點涼意，接近傍晚時，再套上一件Balenciaga大大西裝外套，就算有餐敘這樣的穿搭也不失禮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外二套 - 格紋西裝來自Loewe，絲質洋裝來自Salvatore Ferragamo，其中讓喬喬愛不釋手的Salvatore Ferragamo小包這次運用成腰包，呈現出不一樣的街頭風格。

※編輯：Travis Travie | 來源：曾之喬 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

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【2020春夏米蘭時裝週】FILA時尚結合運動風席捲春夏不只木村光希走秀，BTS防彈少年團也將代言!

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

春夏, 米蘭時裝週, 曾之喬, 穿搭, VogueTaiwan
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