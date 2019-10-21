fb ig video ETtoday search mobile

2019年最後一波水逆要來了！美國神婆蘇珊米勒告訴你水星逆行該注意的事

> >

又把自己鎖在門外、把你最愛的太陽眼鏡放錯地方，或不小心刪除了電腦裡的重要文件。沒錯，你可能只是今天特別地笨拙或健忘，但也許，這跟距離地球約 7700 萬公里的天體有關。

無論你是否關心地球以外的事件，在一年中的某些時候，我們很難忽略「水星」—太陽系中離太陽最近的行星。水星逆行是一種視覺錯覺，在天空上看起來像是改變了運行方向，倒退了。對占星學迷來說，這段時期代表著生活可能會有點反常，像是錯過航班或電腦當機。這起現象每年都會發生三次，10 月 31 日至 11 月 20 日將會是 2019 年最後一次的水星逆行，正好趕上了萬聖節和英國脫歐。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

水星逆行背後的天文學是什麼？

著名的天文科學家兼科學教育家 Maggie Aderin-Pocock 博士，她的著作《The Sky at Night: Book of the Moon – A Guide to Our Closest Neighbour》（暫譯：《夜晚的天空：月亮之書—最靠近我們的鄰居指南》）和童書《Dr Maggie’s Grand Tour of the Solar System》（暫譯：《瑪姬博士的環太陽系之旅》）中，解釋了這起現象背後的科學成因：「水星的位置比地球更靠近太陽，繞著太陽運行的軌道也更短，比起我們的 365.25 天，水星運行太陽一周只要 88 天，這意味著，在每個地球的運轉軌道周期，水星就繞著太陽轉了四圈。當地球和水星的軌道上位於太陽的同一側時，水星看起來就像從天空的西邊移向東邊；當水星在其內軌道超越地球時，看起來就像是改變了方向，正在逆行。每年通常會發生三次。」

若以透視的觀點來解釋，她說：「想像我們坐在一輛靜止的火車上，隔壁月台的火車開始緩緩前進，隨後我們的火車快速的啟動並超越了它。但是，如果我們不知道我們的火車正在移動，我們看到的是隔壁的火車緩慢前進，然後與我們平行，後來又倒退了。即使我們看到這個現象，但這兩列火車實際上都沒有向後退，只是相對位置的不同。」

太陽系中的每顆行星都會逆行，值得思考的是，如果我們站在水星的表面望向地球，地球也會看起來像是在倒退。不過，水星與火星的不同之處在於，水星的軌道運行速度更快，事件發生的頻率也更高，對某些人來說，這就值得關注了。儘管關於水星為何會改變運行方向，有合理的天文學解釋，但占星家們仍相信某些重大的事件正發生中。

水星逆行的星相意義為何？

蘇珊米勒（Susan Miller）可說是全球著名的占星學家之一；她的網站 Astrology Zone 每年有 3.09 億的瀏覽次數、1100 萬不重複的訪客，這還不包括她相當成功的同名手機應用程式中的用戶。

米勒 Miller 告訴《Vogue》：「水星逆行是唯一會影響著所有人的事件，然而，這確實對處女座和雙子座的影響更大，因為他們是由水星統治的。當水星逆行時，情況發生了變化，但我們卻看不到事物前進的方向。在此期間，世界正波動著。」總而言之，是一場混亂。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

天文學和占星學可能有著相似的起源故事，兩者皆是我們人類祖先在數千年前所觀察到的，但如今卻是兩個完全不同的領域。天文學研究地球以外的宇宙事物；而占星學則研究地球外的事物是如何影響我們的。

Aderin-Pocock 博士解釋：「觀察天體在夜空中的運動存在於過去的許多文化之中。隨著地球自轉，天空中的物體似乎是由西向東移動，卻明顯有少部分的物體被觀察到有時會由東往西移動。最初，這些物體被稱為『漫遊的星星 wandering stars』，但隨著時間流逝，人們發現這些物體事實上是太陽系中，繞著太陽公轉的行星。」

對於像米勒 Miller 這樣的占星學家來說，水星運行方向的改變可能會對地球上的人們造成混亂的後果，她解釋：「水星控制著所有活動的零件，在水星逆行期間，你不該買電腦、汽車或手機，因為那些設備可能會有問題；你也不應該簽署任何合約，因為你可能會發現你漏了什麼，之後必須要重新商議；我也不建議在逆行期間進行第一次的約會，水星影響著溝通，所以你有可能會挑錯人。」

這是科學領域不探討的部分，Aderin-Pocock 博士說：「有許多理論試圖合理地解釋，為什麼水星看似倒退的運行會影響地球上的人們。有些人認為關鍵在於，水星的引力會對我們身體裡的水分施加力量。但科學計算顯示，就算是路過幾公尺外的一部汽車，都比水星的引力還要更強大；雖然水星比汽車要大非常多，但是水星在7700 萬公里（4800 萬英里）之外。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

要怎麼駕馭水星逆行呢？

從占星學角度來看，米勒 Miller認為，水星並不我們曾認為的那樣悲慘和陰鬱。她說：「占星學很有趣，它展示了可能性，而且拜網路所賜，占星學現在無比的受歡迎。然而，這意味著有很多占星學家沒有長時間投入研究，嚇著大家了，這真的沒必要。如果你在逆行期間有了寶寶，這完全沒有關係，像我就是在水星逆行期間出生的呢！」

那，如果不是那些異常的電腦或損壞的車輛，還有什麼呢？「水星逆行是『回到過去』的好時機：重新檢視舊的計畫案、重訪故人和同事。作為人類，我們喜歡勇往直前，但水星逆行時是停下腳步、重新評估的好時機。」也就是說，謹慎行事不會有什麼壞處的。

她繼續說：「在水星逆行期間，我會確認對每件事都非常謹慎。我會再三檢查我的航班資訊；出門整晚後，我會在上車前把我的耳環摘下，並放在我的皮包裡，這樣我就不會弄丟它們；我還會確認我有把我的名片黏在手機背面，萬一我把手機留在任何地方，它還會回到我身邊。」

不論你是堅決地以邏輯為基礎，還是更傾向於相信那些無法解釋的理論，可以確定的是：2019 下半年將充滿大事。而且，如果保持額外的警惕可以幫助我記住車鑰匙的位置，或預防我遺失什麼有價值的東西，那麼我會完全贊同。

※文字：Suzanne Scott | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

V星座 唐綺陽 你知道有人天生是「水逆人」嗎？

唐綺陽：把真面目給對方看，並不表示是真愛。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

星座, 水逆, 神婆, 蘇珊米勒, VogueTaiwan, 運勢
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

阿嬌公開「喝水時間表」　每天7杯水輕鬆瘦、皮膚變好了

阿嬌公開「喝水時間表」　每天7杯水輕鬆瘦、皮膚變好了

從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性

從左邊切的人最難搞！「吃牛排」看出隱藏個性

當口頭禪變成累了！看懂他「不愛你」的5個徵兆

當口頭禪變成累了！看懂他「不愛你」的5個徵兆

奧斯塔羅12星座一周運勢1021-1027　魔羯愛情事業都順利、雙魚正桃花降臨 幸福肥是真的！澳洲研究：感情好的情侶平均變胖5.8公斤 韓國練習生出道前魔鬼菜單公開　一天只能吃300卡、炸雞炒年糕完全不能碰 日本女生都在流行喝「麥茶」減肥　提高基礎代謝還能消水腫 2019日本藥妝店必買清單TOP 10　大眼神器、綠茶咖啡回購率爆高 想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久 雙子超反覆、射手裝高傲　男生心中最難追星座女TOP5

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面