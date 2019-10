2019年最後一波水逆要來了！美國神婆蘇珊米勒告訴你水星逆行該注意的事

又把自己鎖在門外、把你最愛的太陽眼鏡放錯地方,或不小心刪除了電腦裡的重要文件。沒錯,你可能只是今天特別地笨拙或健忘,但也許,這跟距離地球約 7700 萬公里的天體有關。



無論你是否關心地球以外的事件,在一年中的某些時候,我們很難忽略「水星」—太陽系中離太陽最近的行星。水星逆行是一種視覺錯覺,在天空上看起來像是改變了運行方向,倒退了。對占星學迷來說,這段時期代表著生活可能會有點反常,像是錯過航班或電腦當機。這起現象每年都會發生三次,10 月 31 日至 11 月 20 日將會是 2019 年最後一次的水星逆行,正好趕上了萬聖節和英國脫歐。

水星逆行背後的天文學是什麼?

著名的天文科學家兼科學教育家 Maggie Aderin-Pocock 博士,她的著作《The Sky at Night: Book of the Moon – A Guide to Our Closest Neighbour》(暫譯:《夜晚的天空:月亮之書—最靠近我們的鄰居指南》)和童書《Dr Maggie’s Grand Tour of the Solar System》(暫譯:《瑪姬博士的環太陽系之旅》)中,解釋了這起現象背後的科學成因:「水星的位置比地球更靠近太陽,繞著太陽運行的軌道也更短,比起我們的 365.25 天,水星運行太陽一周只要 88 天,這意味著,在每個地球的運轉軌道周期,水星就繞著太陽轉了四圈。當地球和水星的軌道上位於太陽的同一側時,水星看起來就像從天空的西邊移向東邊;當水星在其內軌道超越地球時,看起來就像是改變了方向,正在逆行。每年通常會發生三次。」



若以透視的觀點來解釋,她說:「想像我們坐在一輛靜止的火車上,隔壁月台的火車開始緩緩前進,隨後我們的火車快速的啟動並超越了它。但是,如果我們不知道我們的火車正在移動,我們看到的是隔壁的火車緩慢前進,然後與我們平行,後來又倒退了。即使我們看到這個現象,但這兩列火車實際上都沒有向後退,只是相對位置的不同。」



太陽系中的每顆行星都會逆行,值得思考的是,如果我們站在水星的表面望向地球,地球也會看起來像是在倒退。不過,水星與火星的不同之處在於,水星的軌道運行速度更快,事件發生的頻率也更高,對某些人來說,這就值得關注了。儘管關於水星為何會改變運行方向,有合理的天文學解釋,但占星家們仍相信某些重大的事件正發生中。



水星逆行的星相意義為何?

蘇珊米勒(Susan Miller)可說是全球著名的占星學家之一;她的網站 Astrology Zone 每年有 3.09 億的瀏覽次數、1100 萬不重複的訪客,這還不包括她相當成功的同名手機應用程式中的用戶。

米勒 Miller 告訴《Vogue》:「水星逆行是唯一會影響著所有人的事件,然而,這確實對處女座和雙子座的影響更大,因為他們是由水星統治的。當水星逆行時,情況發生了變化,但我們卻看不到事物前進的方向。在此期間,世界正波動著。」總而言之,是一場混亂。

天文學和占星學可能有著相似的起源故事,兩者皆是我們人類祖先在數千年前所觀察到的,但如今卻是兩個完全不同的領域。天文學研究地球以外的宇宙事物;而占星學則研究地球外的事物是如何影響我們的。

Aderin-Pocock 博士解釋:「觀察天體在夜空中的運動存在於過去的許多文化之中。隨著地球自轉,天空中的物體似乎是由西向東移動,卻明顯有少部分的物體被觀察到有時會由東往西移動。最初,這些物體被稱為『漫遊的星星 wandering stars』,但隨著時間流逝,人們發現這些物體事實上是太陽系中,繞著太陽公轉的行星。」



對於像米勒 Miller 這樣的占星學家來說,水星運行方向的改變可能會對地球上的人們造成混亂的後果,她解釋:「水星控制著所有活動的零件,在水星逆行期間,你不該買電腦、汽車或手機,因為那些設備可能會有問題;你也不應該簽署任何合約,因為你可能會發現你漏了什麼,之後必須要重新商議;我也不建議在逆行期間進行第一次的約會,水星影響著溝通,所以你有可能會挑錯人。」



這是科學領域不探討的部分,Aderin-Pocock 博士說:「有許多理論試圖合理地解釋,為什麼水星看似倒退的運行會影響地球上的人們。有些人認為關鍵在於,水星的引力會對我們身體裡的水分施加力量。但科學計算顯示,就算是路過幾公尺外的一部汽車,都比水星的引力還要更強大;雖然水星比汽車要大非常多,但是水星在7700 萬公里(4800 萬英里)之外。」

要怎麼駕馭水星逆行呢?

從占星學角度來看,米勒 Miller認為,水星並不我們曾認為的那樣悲慘和陰鬱。她說:「占星學很有趣,它展示了可能性,而且拜網路所賜,占星學現在無比的受歡迎。然而,這意味著有很多占星學家沒有長時間投入研究,嚇著大家了,這真的沒必要。如果你在逆行期間有了寶寶,這完全沒有關係,像我就是在水星逆行期間出生的呢!」



那,如果不是那些異常的電腦或損壞的車輛,還有什麼呢?「水星逆行是『回到過去』的好時機:重新檢視舊的計畫案、重訪故人和同事。作為人類,我們喜歡勇往直前,但水星逆行時是停下腳步、重新評估的好時機。」也就是說,謹慎行事不會有什麼壞處的。

她繼續說:「在水星逆行期間,我會確認對每件事都非常謹慎。我會再三檢查我的航班資訊;出門整晚後,我會在上車前把我的耳環摘下,並放在我的皮包裡,這樣我就不會弄丟它們;我還會確認我有把我的名片黏在手機背面,萬一我把手機留在任何地方,它還會回到我身邊。」



不論你是堅決地以邏輯為基礎,還是更傾向於相信那些無法解釋的理論,可以確定的是:2019 下半年將充滿大事。而且,如果保持額外的警惕可以幫助我記住車鑰匙的位置,或預防我遺失什麼有價值的東西,那麼我會完全贊同。

