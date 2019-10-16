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安潔莉娜裘莉：「年輕時確實感到渺小，就像被人拋棄，但梅菲瑟讓我再次感到堅強」　

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迪士尼最新電影《黑魔女2》即將上映，扮演睡美人的艾兒芬妮（Elle Fanning）與扮演黑魔女安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），於Los Angels的首映典禮上，再度展現第一集時所呈現的主題是穿搭，艾兒芬妮以粉嫩色系的優雅洋裝穿出公主風，而安潔莉娜裘莉則是選擇全黑的長裙禮服並搭配個性帥氣的尖銳飾品，呈現出壞巫婆的氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

首映典禮上，安潔莉娜裘莉身上一襲Versace黑色亮片禮服，以腰部的蛇蠍飾品點綴出充滿黑魔女的邪惡感；艾兒芬妮則是以洋溢朝氣的粉綠色Gucci禮服出席，禮服縫製著只有公主身上出現才不違和的夢幻花朵。兩人的主題式穿搭讓這場首應更加有趣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過最吸睛的則是安潔莉娜裘莉這場首映帶上了自己的五個孩子（她最大的18歲兒子Maddox，正在韓國延世大學就讀。）對於能夠再度扮演黑魔女，安潔莉娜裘莉特別有感觸地說：「我感到有責任成為一個更好的人。我認為黑魔女失敗的地方是她不相信自己。她問自己是否足以當媽媽。我最初成為母親的時候有疑問，以及我是否健康。這些過程讓我很感動。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在全球記者會上，安潔莉娜裘莉換上Dior 2019 秋冬時裝系列白色法式印花圖騰（Toile de Jouy）洋裝，繼續說自己與黑魔女相似的地方，「在我的人生道路中，有些時候我被誤解就像梅菲瑟Maleficent一樣，並沒有被接受。在職業生涯的早期，我確實感到渺小，就像被人拋棄。大眾會將我與年少輕狂的自我毀滅行為聯繫在一起，而不把我當作一個嚴肅的演員。」

歷經離婚，以及勇敢切除乳房預防癌症，安潔莉娜裘莉繼續感性地說：「自從第一集以來，最近幾年對我來說並不簡單。我一生經歷了許多不同的事情，很高興再次扮演Maleficent。她讓我再次感到堅強。您必須經歷所有的波折和起伏，因為這些會帶來越來越強大的內在養分，並使你變得更強壯。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

東京的首映，Angelina Jolie則不再走暗黑風，換上 Ralph & Russo閃亮流蘇禮服，一出場氣勢依舊驚人，宛如女神降臨之姿。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

 （完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

《黑魔女2》最新預告！安潔莉娜裘莉多了同種族夥伴、艾兒芬妮與教母的關係變得更緊張複雜

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

黑魔女2, 安潔莉娜裘莉, 艾兒芬妮, 首映, VogueTaiwan
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