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2019秋季10支話題「奶茶色唇彩」　香奈兒#807、ILIA#木槿花買不膩的美色

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身為美妝編輯、Po久了美妝新品，發現女孩對「奶茶色」調的唇膏特別有感，這樣氣質、溫柔又百搭的色調，每個女孩都可以擦、而且是天天擦也不會膩。

以下就特搜2019年秋季、專櫃品牌中最具話題的10支奶茶色唇彩，有限定包裝的經典色，讓粉絲回購收藏，也有在此時此刻才能買到的限定新色，錯過就只能懊悔搥心肝。

迪奧DIOR 癮誘超模染唇露#421奶茶裸粉／6ml NT$1,200（專業後台彩妝專櫃獨家販售，限量150支，僅販售至2019年底）

這支原本是日本獨賣的色號，但因為太火熱，台灣少量引進在專業後台彩妝專櫃獨家販售，不過沒有太多人報導，很多人都不知道台灣原來有賣。這個色調是非常日雜感的氣質土色，經過疊擦可以打造從奶茶裸到時髦土棕的不同妝感，喜歡的女孩一定要把握機會收藏，因為這支僅會販售到2019年底，賣完就不再生產。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）


M‧A‧C X PONY PARK 聯名系列-柔霧慕斯唇釉#ONE-HIT／7ml NT$1,000

與美妝大神PONY PARK聯名的唇彩，除了夢幻塔羅牌包裝，質地也是經過特別設計，讓女孩可以輕鬆層疊、打造美麗又自然的暈染變化。#ONE-HIT是PONY為日常妝容特調的百搭美色，除了單擦，也可以當打底，後續疊上深紅色的唇釉，非常漂亮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS狂歡派對惹火唇膏#JANE 4.2g／$1,100元

今年NARS聖誕彩妝以70年代的閃耀Disco為主題，將全球熱賣色重新包裝，其中的#JANE相信很多美妝迷都對它不陌生，是款不挑膚色的經典奶茶色調，總是占據熱賣排行榜的前幾名，更有很多唇彩控透露因為太百搭，讓人忍不住不斷回購。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOBBI BROWN 金緻水光唇膏 #Claret NT$1,200（11月1日正式上市）

品牌最受歡迎的金緻家族唇膏再添一生力軍，奢華細長的金色菸管包裝，轉出來是如潤唇膏一般的滋潤膏體。#Claret這個色號雖然之前黑管裡也有，但水光唇膏的#Claret更偏奶調，同時又調入黃皮顯白的豆沙感，韓國搶先上市，代言人李荷妮就擦上#Claret當作主打色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<小紅書網友@oops_小猴子、@KKuiiss搶先開箱實擦 #Claret>

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ILIA柔滑緞光潤唇膏#木槿花Wild Rose／NT$950

好萊塢女星包含潔西卡·雀絲坦、艾瑪·華森都是粉絲，文青風有機彩妝品牌ILIA終於進台灣，旗下產品均注入高達 85% 有機認證的植物成份，唇膏系列雖然天然但保有令人驚艷的顯色度和潤澤感，這支#木槿花Wild Rose能讓雙唇瞬間添增好氣色，適合自然妝感的女孩嘗試。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧DIOR超惹火絲絨唇露#446 Whisper／6ml NT$1,300（專業後台彩妝專櫃獨家販售，限量150支）

9月上市的絲絨唇露最多討論莫過於#808豆沙玫瑰和#707泰式奶茶，其實專業後台彩妝專櫃裡默默藏了一支超美的奶茶色#446，有點韓系又有點歐美的霧面奶茶裸色，擦了不顯病氣，溫柔得直擊心坎，幫氣質瞬間開外掛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

蘭蔻LANCOME 絕對完美水唇釉#274

蘭蔻《絕對完美水唇釉》#274，這支在Dcard、PTT上討論度超高的美色，台灣之前並沒販售，但因為《絕對完美水唇釉》在中國上市時，選擇這款奶茶色為主打，實擦效果讓人驚艷，再黃再暗的肌膚都能顯白三階，因此讓這支#274瘋狂大賣。今年台灣蘭蔻為了迎戰2019周年慶，終於搶到#274隱藏在周慶組合中開賣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

週慶首二隱藏版《奢華泰奶組》限量販售／NT$2,300

（購買：「絕對完美水唇釉 #274」或「絕對完美鑽石霧光唇膏 #274」任一支與「唇膏系列正產品（色號任選）」任一支，送「絕對完美玫瑰潤色豐唇蜜」一支)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL閃漾亮澤唇膏2019 Holidy系列 #No.807 （預計10月底上市）

小香今年的聖誕彩妝系列已在網路上曝光，其中閃漾亮澤唇膏有6款限定色，#No.807預計會是秒殺款，玫瑰木混合奶茶色調，光形象照就讓人興奮，預計10月底會看到本尊。另外值得一提，這次的唇膏外盒邊緣鑲上很細緻的金線，低調展現節慶的奢華氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL X ZOË KRAVITZ 奢華緞面唇膏 曜黑訂製版#125 NT$1,280 

黑色LOGO標誌印在亮粉黑鴉片的底色上，時髦又個性，色調都是ZOË KRAVITZ親自參與研發，#125豆沙奶茶色調一向都是台灣女生的愛，這支沒有螢光感，絲緞質地超柔滑，口紅魔人李佳琦形容這支"不是一般的奶茶色，而是有內涵的奶茶色，唇彩控絕對要收。"

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Shu uemura x Pokémon聯名彩妝-無色限唇膏#Rosy Shot／NT$1,000（2019年11月15日開始販售，無色限唇膏周年慶檔期搶先開賣）

植村秀聖誕彩妝每年都會選擇與重量級品牌合作，今年是超具話題的寶可夢，主角當然是最萌最可愛的皮卡丘，第一波唇膏曝光，立刻引發討論！其中的#Rosy Shot是針對系列特別研發的限定色，豐潤質地讓雙唇一抹就是超討喜可愛的玫瑰奶茶。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛ESTEE LAUDER 絕對慾望絲絨唇露#521 可可奶茶7ml／NT$1,200

去年上市，短短不到一年時間即成為品牌最暢銷的明星唇彩，雅詩蘭黛【絕對慾望絲絨唇露】在10月份全新升級，保濕配方增加2倍，全新「超微服貼顯色因子」讓塗抹瞬間瞬間服貼，色澤均勻又明顯，#521是款融合玫瑰色調，甜度剛剛好的溫柔氣質奶茶色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「M‧A‧C X PONY聯名彩妝、TOM FORD紅毯閃耀唇膏明星組、Giorgio Armani金色星光！」10月必看美妝新品特搜PART 1

【秋冬紅唇首發】！植村秀Shu uemura小黑方#RD163、女王權杖紅底鞋唇膏#M001、紀梵希紅絲絨#37

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

奶茶色唇膏, DIOR, M‧A‧C, PONY, 聯名, ILIA, 蘭蔻, 植村秀, Pokémon, VogueTaiwan
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