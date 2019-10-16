16色眼彩盤必收！萊雅「老佛爺聯名訂製彩妝」未開賣先轟動

▲在巴黎時裝周正式向全球首度發表的老佛爺聯名訂製彩妝系列，引起討論話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

眾所期盼的「KARL LAGERFELD×L'Oreal Paris限量聯名訂製彩妝」老佛爺聯名訂製彩妝正式發售！透過3款唇膏與16色眼彩盤，完美融合美妝界與時尚圈兩者獨有的巴黎態度。

▲卡爾的手寫簽名別具意義。

為了向時尚大帝最後的代表作致敬，老佛爺聯名訂製彩妝承襲KARL在慣用的優雅黑為設計包裝，刻畫出金屬銀的KARL手寫簽名，打造宛如珍藏品般的紀念價值。

▲隨意一抹，舉手投足盡是時尚。

在巴黎時裝周正式向全球首度發表，其設計靈感皆來自老佛爺卡爾對於巴黎女性的美麗印象，神采奕奕充滿個性的金屬光眼眸，配上巴黎女性象徵的代表唇色，看似隨性卻優雅滿分，刻劃深留腦海的經典形象。

▲KARL LAGERFELD × L'Oreal Paris限量聯名訂製唇膏，470元。

對巴黎女性而言，唇膏是生活中最不可或缺的彩妝品這次聯名以3色勾勒出不同面貌女性姿態。包括仙氣滿分的優雅裸色、混合乾燥玫瑰與泰奶色的玫瑰奶茶色，和一掃蠟黃的大勢番茄色。

▲KARL LAGERFELD × L'Oreal Paris限量聯名訂製眼彩盤，790元。

其中最值得收得收藏的就是呼應潮流的時尚16色訂製眼彩盤，不僅擁有專櫃經典色，更加入玫瑰、磚紅、珊瑚色調與大地色選，揉合基本打底、重點點綴與眼線收斂功能，展現質感霧感、精緻緞光與細緻珠光效果。大膽跳色與豐富色選百變玩色，開架首創的專櫃級調色，鮮明飽和創造多樣立體眼眸。

▲希望女性們透過彩妝展現時尚的自我態度。

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