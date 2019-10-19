信心也能後天養成！提升自信的7個小技巧　讚美他人也有幫助

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

你是不是也常羨慕有自信的人？感覺他們做什麼事都能成功，反觀自己總是失望又沮喪。別光羨慕別人，其實自信也可以透過「後天」培養出來，以下7個簡單小技巧能幫你提升自信，找回自己的自信心，當你覺得缺乏信心、對自己有所懷疑時，就來試試看吧！

1.保持眼神接觸



當人很專注於某件事上時，看起來會更有自信。與別人交談時，看著對方的眼睛，保持眼神接觸，這樣可以讓你集中注意力在對方所說的內容上，且適當的眼神接觸可以表達你對對方的尊重和細節的關注。

2.了解自己的優缺點



了解自己的優缺點也是建立信心的一種方法，能讓你不自大但也不妄自菲薄。知道自己的優勢，能幫助自我肯定，建立對某些事物的自信；而意識到自己的弱點，則能幫助你了解自己還有哪裡需要繼續努力。

3.勇於表達自己意見



不要讓別人覺得你很沒有自信心，因為人們對待他人的方式，往往會被他人散出的「自我想法」所影響，而採取相對應的行為，像是如果你總是表現自己很怯弱、缺乏自信，人們就會接收到你覺得自己沒有信心的「暗示」，而以這個印象來對待你。所以在適當的時候，要勇於表達自己的意見，為自己發聲，也不要輕易在人前表現自己不自信的模樣。

4.多接觸積極樂觀的人



「近朱者赤，近墨者黑」，人很容易被周圍的他人所影響，當身處積極、正面的氛圍中，會讓人對自己充滿信心。積極樂觀的人會以實際行動來帶動你，他們的自信也會感染你，不再質疑自己。

5.多讚美別人



當別人做了一件好事或是看到別人的優點時，可以多多當面說出來稱讚對方。當能以積極正面的眼光看待事物時，對自己表達感受的能力也會更有信心。

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6.維持良好狀態



其實，外觀穿著打扮也會影響人的自信呈現。讓自己保持良好的狀態，除了指心態、精神外，穿著打扮和面部的整潔也是重點，穿著乾淨得體時，不僅外觀上能給人有游刃有餘之感，在舒適的狀態下，也會讓人更有自信心。

7.不要隨便批評自己



自我批評會讓成就感下降，不要自己打擊自己。當然人都有缺點，不是要你否認自己缺點，假裝自己很好，但不要過度將缺點放大，在自己弱勢的部分鑽牛角尖，一昧想著「我就是做不好」「一定會失敗」「我沒辦法做這些……」等，應該反過來想「無法獨自完成，那找誰來幫忙」這類能幫助問題解決的方法。

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