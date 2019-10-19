fb ig video ETtoday search mobile

信心也能後天養成！提升自信的7個小技巧　讚美他人也有幫助

> >

▲提升自信的7個小技巧。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

你是不是也常羨慕有自信的人？感覺他們做什麼事都能成功，反觀自己總是失望又沮喪。別光羨慕別人，其實自信也可以透過「後天」培養出來，以下7個簡單小技巧能幫你提升自信，找回自己的自信心，當你覺得缺乏信心、對自己有所懷疑時，就來試試看吧！

▲提升自信的7個小技巧。（圖／翻攝unsplash）

1.保持眼神接觸

當人很專注於某件事上時，看起來會更有自信。與別人交談時，看著對方的眼睛，保持眼神接觸，這樣可以讓你集中注意力在對方所說的內容上，且適當的眼神接觸可以表達你對對方的尊重和細節的關注。

2.了解自己的優缺點

了解自己的優缺點也是建立信心的一種方法，能讓你不自大但也不妄自菲薄。知道自己的優勢，能幫助自我肯定，建立對某些事物的自信；而意識到自己的弱點，則能幫助你了解自己還有哪裡需要繼續努力。

▲提升自信的7個小技巧。（圖／翻攝unsplash）

3.勇於表達自己意見

不要讓別人覺得你很沒有自信心，因為人們對待他人的方式，往往會被他人散出的「自我想法」所影響，而採取相對應的行為，像是如果你總是表現自己很怯弱、缺乏自信，人們就會接收到你覺得自己沒有信心的「暗示」，而以這個印象來對待你。所以在適當的時候，要勇於表達自己的意見，為自己發聲，也不要輕易在人前表現自己不自信的模樣。

4.多接觸積極樂觀的人

「近朱者赤，近墨者黑」，人很容易被周圍的他人所影響，當身處積極、正面的氛圍中，會讓人對自己充滿信心。積極樂觀的人會以實際行動來帶動你，他們的自信也會感染你，不再質疑自己。

▲提升自信的7個小技巧。（圖／翻攝unsplash）

5.多讚美別人

當別人做了一件好事或是看到別人的優點時，可以多多當面說出來稱讚對方。當能以積極正面的眼光看待事物時，對自己表達感受的能力也會更有信心。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲提升自信的7個小技巧。（圖／翻攝unsplash）

6.維持良好狀態

其實，外觀穿著打扮也會影響人的自信呈現。讓自己保持良好的狀態，除了指心態、精神外，穿著打扮和面部的整潔也是重點，穿著乾淨得體時，不僅外觀上能給人有游刃有餘之感，在舒適的狀態下，也會讓人更有自信心。

7.不要隨便批評自己

自我批評會讓成就感下降，不要自己打擊自己。當然人都有缺點，不是要你否認自己缺點，假裝自己很好，但不要過度將缺點放大，在自己弱勢的部分鑽牛角尖，一昧想著「我就是做不好」「一定會失敗」「我沒辦法做這些……」等，應該反過來想「無法獨自完成，那找誰來幫忙」這類能幫助問題解決的方法。

►好姐妹最近偷偷變美的小秘訣！

關鍵字：

心靈, 心靈成長, 信心, 自信, 培養自信, 後天養成, 眼神接觸, 讚美他人
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

今天開賣！ConverseＸAMBUSH超帥氣軍靴黑白齊發　下雨天也能穿

今天開賣！ConverseＸAMBUSH超帥氣軍靴黑白齊發　下雨天也能穿

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆 局部瘦是騙人的！減肥常見5大NG誤區解答　只做有氧運動易反彈 宋慧喬瘦了　戴Chaumet耳環撐氣場撞廖曉喬同款 宋米秦美腿放風　PK高冷莫允雯 傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動 蔡詩芸搶背的「壞蛋包」來台！搖滾系列免飛日本、26個角色超可愛 嘴唇死皮卡紋大扣分！只擦護唇膏不夠，保養4重點請筆記

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面