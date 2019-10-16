fb ig video ETtoday search mobile

超強口碑絕不怕踩雷！2019 上半年Cosme 粉底液3強出爐

> >

▲▼2019 上半年Cosme 粉底液3強出列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲看完粉底排行榜，趁著周年慶趕緊購入吧！（圖／翻攝自IG/mai_tsujimoto、shuemura）

記者曾怡嘉／綜合報導

粉底液是美麗妝容的重要關鍵之一，最新型的粉底液越來越聰明，輕薄又遮瑕，持久度更不輸粉餅，市面上那麼多號稱熱賣口碑的產品，到底哪款才真正好用不踩雷，不如參考一下日本Cosme2019上半年粉底排行榜吧！

▲▼2019 上半年Cosme 粉底液3強出列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

第1名 植村秀 無極限超時輕粉底，35ml， 1,700元。

只要塗上薄薄一層就有很棒的遮瑕力，而且即使臉出油依然持妝，呈現極自然的光澤奶油肌膚。
質地輕盈且有著半霧光遮瑕力，打造帶來如裸肌般的自在感。24款色調，每一種亞洲膚色都能挑到適合色號。

▲▼2019 上半年Cosme 粉底液3強出列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

第2名 EXCEL 淨采精萃粉底，35g，645元。

全新推出的精華型粉底液，在網路上有「蒸氣粉底」之稱，主打擁有高達81%美容液成分，含神經醯胺、桑根皮精華與芍藥精華，質地如同美容液般服貼，在肌膚上抹開能瞬間，妝感就像剛從蒸氣室走出來一樣自帶水感柔焦。上妝後有種天生美肌的錯覺。

▲▼2019 上半年Cosme 粉底液3強出列 。（圖／記者曾怡嘉攝）

第3名 嬌蘭 亮顏裸光純萃粉底液 30ml ，2,350元

香水般的美麗瓶身，粉底液更富含有97%的天然成分，質地上比一般粉底液來的濕潤，主打擁有長達16小時持久度。上妝時可以調入一些嬌蘭經典的平衡油，使底妝更服貼。質地偏向輕薄，建議慢慢疊擦上妝，打造薄透卻有遮瑕力的透膚效果。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

粉底液, 排行榜, 熱賣, 日本
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

IG限時動態新增內建功能　儲存特效、滿版GIF當背景太好玩了

IG限時動態新增內建功能　儲存特效、滿版GIF當背景太好玩了

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你 面對「憂鬱」該有的8個人生態度　你絕不是孤單的 那個來總特別想吃巧克力！女孩必知的「5個」生理期小知識 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 旅行超方便！Canon超迷你相機4000元有找，可愛糖果色系女孩們衝了 趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」 曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面