超強口碑絕不怕踩雷！2019 上半年Cosme 粉底液3強出爐

▲看完粉底排行榜，趁著周年慶趕緊購入吧！（圖／翻攝自IG/mai_tsujimoto、shuemura）

記者曾怡嘉／綜合報導

粉底液是美麗妝容的重要關鍵之一，最新型的粉底液越來越聰明，輕薄又遮瑕，持久度更不輸粉餅，市面上那麼多號稱熱賣口碑的產品，到底哪款才真正好用不踩雷，不如參考一下日本Cosme2019上半年粉底排行榜吧！

第1名 植村秀 無極限超時輕粉底，35ml， 1,700元。

只要塗上薄薄一層就有很棒的遮瑕力，而且即使臉出油依然持妝，呈現極自然的光澤奶油肌膚。

質地輕盈且有著半霧光遮瑕力，打造帶來如裸肌般的自在感。24款色調，每一種亞洲膚色都能挑到適合色號。

第2名 EXCEL 淨采精萃粉底，35g，645元。

全新推出的精華型粉底液，在網路上有「蒸氣粉底」之稱，主打擁有高達81%美容液成分，含神經醯胺、桑根皮精華與芍藥精華，質地如同美容液般服貼，在肌膚上抹開能瞬間，妝感就像剛從蒸氣室走出來一樣自帶水感柔焦。上妝後有種天生美肌的錯覺。

第3名 嬌蘭 亮顏裸光純萃粉底液 30ml ，2,350元

香水般的美麗瓶身，粉底液更富含有97%的天然成分，質地上比一般粉底液來的濕潤，主打擁有長達16小時持久度。上妝時可以調入一些嬌蘭經典的平衡油，使底妝更服貼。質地偏向輕薄，建議慢慢疊擦上妝，打造薄透卻有遮瑕力的透膚效果。

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