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Melody朝聖倫敦Fendi Café　一出手11萬鑽戒洩貴婦身分

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▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG）

▲Melody朝聖Fendi Café，喝咖啡對抗時差。（圖／翻攝melodykliu IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚媽咪」Melody（殷悅）到英國工作，從登機到抵達倫敦的穿搭行頭，都不負「時尚媽咪」封號，工作空檔她不忘朝聖時髦的Fendi Café，不僅桌子以FF Logo裝飾，咖啡與餅乾也有FF Logo，讓她網美魂上身頻頻自拍，洩露了指間的好貨—De Beers 113,000元的Horizon戒指。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG）

▲Melody在Fendi Café拍美照，食指戴113,000元的De Beers Horizon 18K金戒指。

Melody食指所戴的De Beers Horizon 18K金戒指，中央鑲鑽的環圈可自由旋轉，亦可隨著指頭活動而上下移動，讓佩戴戒指不僅是裝飾，也增添互動樂趣，她戴著Horizon戒指輕扶著Fendi咖啡杯、配上造型墨鏡，一幅時尚靜物照立刻出爐。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG）

▲Melody把握時間造訪白金漢宮。

此行Melody還抽出空檔參觀倫敦知名景點，包括白金漢宮、V&A博物館、倫敦橋等。猶記得她從台灣出發時穿著Burberry風衣、背著香奈兒（CHANEL）小包，身邊還圍繞多個RIMOWA黑色行李箱，倫敦行是否帶回最新戰力品，拭目以待了。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG）

▲Melody穿Burberry風衣搭香奈兒小包，以及RIMOWA行李箱前往英國。

關鍵字：

Melody, De Beers, Fendi Cafe, 倫敦
fashion.net

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