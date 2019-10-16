Ean部落閣／尤加利精油吸到飽　到澳洲藍山當睡超好的無尾熊

文、圖／Ean

來到雪梨，多半不會錯過一個多小時車程外的藍山國家公園，只不過這來回約三小時要長不長、要短不短的時間有些尷尬，讓多數遊客索性就以一日遊作為安排，不過如此一來除了匆匆來去有些可惜外，也少了一晚免費尤加利精油好眠的難得體驗，因我的澳洲老司機朋友告訴我說，因藍山擁有大面積的尤加利樹森林，而該樹的精油最大特點就是安定心神、幫助睡眠，所以睡在藍山，總能一夜好眠，下午聽到後我就開始期待晚上就寢，說也神奇，當晚我還真睡得不錯，當然也可能是我在山上入住這家建築超過百年的「Palais Royale Hotel」（皇家宮殿酒店）蠻舒服，白天在國家公園步道驚險走上走下的疲憊，正好夜裡泡了旅館 jacuzzi 來放鬆，加上空氣中飄散自然的尤加利樹精油，這晚，我成了嗜睡的無尾熊。

▲澳洲人口只比台灣多約 200 萬，土地面積竟是快 214 個台灣那麼大！想要感受這種天高地闊，雪梨近郊的藍山國家公園是絕佳選擇



▲藍山國家公園裡最著名的三姐妹岩



▲Palais Royale Hotel 舒適的客房

▲ Palais Royale Hotel 傳統歐風的公共空間



之所以取名藍山，就跟這種能安眠的尤加利樹有關。山裡大片尤加利樹林散發的油脂經過陽光照耀而折射出藍色氤氳，難怪照片拍起來，這遼闊連綿山區森林的綠看起來總籠罩著淡淡的一層藍。我特別享受林間漫步，第一次有機會近距離欣賞這麼多尤加利樹，樹幹像被貼皮鍍銀般，模樣有趣，最棒的是能天然精油吸到飽，神清氣爽。

▲因大片尤加利樹林散發油脂經過陽光照射所折射，而籠罩著淡淡的藍色氤氳，成了藍山名字的由來

▲尤加利樹蒼勁直挺著



▲在國家公園裡散步，沿途綠意舒心



擁有 24.7 萬公頃的藍山國家公園佔地廣闊，面積是 2.6 個玉山國家公園。地貌豐富加上地形多變，在 2000 年被列入為世界自然遺產。若跟我一樣是初次造訪，多不會錯過三姐妹岩與迴音谷觀景台（Echo Point），看不見盡頭的壯闊，讓我想起今年四月在澳洲北領地搭小飛機俯瞰卡卡杜國家公園的震撼！

▲ 知名地標：迴音谷



▲走在連接兩山峰的蜜月橋（Honeymoon Bridge），相當刺激



▲擁有多種地形的藍山國家公園，在 2000 年被列為世界自然遺產



藍山國家公園在過去是著名的產媒點，現在都還能看到留下的礦坑遺址，而來到這大家都會玩的纜車與軌道車，就是把從前運煤的生產工具轉變成今日的觀光設施。「景觀世界」 （Scenic World）共有三種纜車，戴上手環即可單日不限次數任你搭，若時間有限只能選一種，那肯定是據說為全世界最陡、52 度的超傾斜列車（Railway），可比刺激滑水道的斜度，可感受躺著搭車的有趣體驗，只是隨身物品可要抓緊，同行朋友的包包沒抓好就順勢溜了下去，好在園方有先見之明把車廂做成密閉式，不然東西掉到山谷，也不見得會有迴音了！

▲52 度的超傾斜列車，來藍山必搭！



▲過去用來載運煤礦、依坡而建的軌道，今日變成刺激好玩的軌道車



▲可體驗下坡與上坡，若時間夠，想多搭幾次都不是問題



這晚入住的 Palais Royale Hotel 離迴音谷觀景台僅約三分鐘車程，地點極好，若要採買，走路到澳洲當地連鎖的 Woolworths 大型超市也只要 5 分鐘，相當方便。這間酒店，當初是在 1896 年由薩默爾·斯皮爾先生建造，有著優雅殖民風，共有 40 間延續傳統風格的客房，樸實可愛。我住的房間空間蠻大，帶著些許華麗的鄉村風，我特別喜愛浴室設計，以明亮的白瓷磚為主調，夜裡在黃色燈照射下，顯得溫暖。

▲ 帶有殖民風格的 Palais Royale Hotel 建築是在 1896 年所興建



▲我入住的客房，典雅舒適



▲ 我特別喜歡浴室的設計，簡單又又質感，清晨光影從浴室窗戶斜射又是美景一幅（如右下）



▲ 從旅館散步至 Woolworths 大型超市只要 5 分鐘



機會是留給準備好的人，這裏要說的跟成功並無關係，是享樂。

辦理入住手續時，我眼尖發現一個指引標誌寫著三溫暖，急忙詢問開放的相關資訊。原來是位於樓下室內，每天從傍晚 5 點開放到 9 點，需著泳褲／裝，好在出外旅遊不管去哪，我都會把衝浪褲打包進行李備著，這回才沒有遺憾。這個小巧的空間，有一池約可同時容納 4 位大人的 Jacuzzi，同時還有一間烤箱，以一晚房價台幣三千左右、約三星的飯店來說，能有這般享受，很滿足了！更何況，晚上睡覺時還免費提供無限量的尤加利樹精油助眠，可謂無價！

▲在一天行程結束，晚餐消化後來泡 Jacuzzi，疲勞消除

▲除了 Jacuzzi，還有一間烤箱

/ Info. /

Palais Royale Hotel

臉書

地址：230 Katoomba Street, Katoomba, New South Wales

訂房去

▲ Palais Royale Hotel 擁有 40 間客房，規模不大，但雅緻可愛

▲澳洲位於南半球，季節恰與台灣相反，此時台灣入秋，澳洲才剛揮別冬季迎接春天，百花爭妍

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！