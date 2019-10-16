fb ig video ETtoday search mobile

Ean部落閣／尤加利精油吸到飽　到澳洲藍山當睡超好的無尾熊

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

> >

文、圖／Ean

來到雪梨，多半不會錯過一個多小時車程外的藍山國家公園，只不過這來回約三小時要長不長、要短不短的時間有些尷尬，讓多數遊客索性就以一日遊作為安排，不過如此一來除了匆匆來去有些可惜外，也少了一晚免費尤加利精油好眠的難得體驗，因我的澳洲老司機朋友告訴我說，因藍山擁有大面積的尤加利樹森林，而該樹的精油最大特點就是安定心神、幫助睡眠，所以睡在藍山，總能一夜好眠，下午聽到後我就開始期待晚上就寢，說也神奇，當晚我還真睡得不錯，當然也可能是我在山上入住這家建築超過百年的「Palais Royale Hotel」（皇家宮殿酒店）蠻舒服，白天在國家公園步道驚險走上走下的疲憊，正好夜裡泡了旅館 jacuzzi 來放鬆，加上空氣中飄散自然的尤加利樹精油，這晚，我成了嗜睡的無尾熊。

▲澳洲人口只比台灣多約 200 萬，土地面積竟是快 214 個台灣那麼大！想要感受這種天高地闊，雪梨近郊的藍山國家公園是絕佳選擇

▲藍山國家公園裡最著名的三姐妹岩

▲Palais Royale Hotel 舒適的客房

▲ Palais Royale Hotel 傳統歐風的公共空間

之所以取名藍山，就跟這種能安眠的尤加利樹有關。山裡大片尤加利樹林散發的油脂經過陽光照耀而折射出藍色氤氳，難怪照片拍起來，這遼闊連綿山區森林的綠看起來總籠罩著淡淡的一層藍。我特別享受林間漫步，第一次有機會近距離欣賞這麼多尤加利樹，樹幹像被貼皮鍍銀般，模樣有趣，最棒的是能天然精油吸到飽，神清氣爽。

▲因大片尤加利樹林散發油脂經過陽光照射所折射，而籠罩著淡淡的藍色氤氳，成了藍山名字的由來

▲尤加利樹蒼勁直挺著

▲在國家公園裡散步，沿途綠意舒心

擁有 24.7 萬公頃的藍山國家公園佔地廣闊，面積是 2.6 個玉山國家公園。地貌豐富加上地形多變，在 2000 年被列入為世界自然遺產。若跟我一樣是初次造訪，多不會錯過三姐妹岩與迴音谷觀景台（Echo Point），看不見盡頭的壯闊，讓我想起今年四月在澳洲北領地搭小飛機俯瞰卡卡杜國家公園的震撼！

▲ 知名地標：迴音谷

▲走在連接兩山峰的蜜月橋（Honeymoon Bridge），相當刺激

▲擁有多種地形的藍山國家公園，在 2000 年被列為世界自然遺產

藍山國家公園在過去是著名的產媒點，現在都還能看到留下的礦坑遺址，而來到這大家都會玩的纜車與軌道車，就是把從前運煤的生產工具轉變成今日的觀光設施。「景觀世界」 （Scenic World）共有三種纜車，戴上手環即可單日不限次數任你搭，若時間有限只能選一種，那肯定是據說為全世界最陡、52 度的超傾斜列車（Railway），可比刺激滑水道的斜度，可感受躺著搭車的有趣體驗，只是隨身物品可要抓緊，同行朋友的包包沒抓好就順勢溜了下去，好在園方有先見之明把車廂做成密閉式，不然東西掉到山谷，也不見得會有迴音了！

▲52 度的超傾斜列車，來藍山必搭！

▲過去用來載運煤礦、依坡而建的軌道，今日變成刺激好玩的軌道車

▲可體驗下坡與上坡，若時間夠，想多搭幾次都不是問題

這晚入住的 Palais Royale Hotel 離迴音谷觀景台僅約三分鐘車程，地點極好，若要採買，走路到澳洲當地連鎖的 Woolworths 大型超市也只要 5 分鐘，相當方便。這間酒店，當初是在 1896 年由薩默爾·斯皮爾先生建造，有著優雅殖民風，共有 40 間延續傳統風格的客房，樸實可愛。我住的房間空間蠻大，帶著些許華麗的鄉村風，我特別喜愛浴室設計，以明亮的白瓷磚為主調，夜裡在黃色燈照射下，顯得溫暖。

▲ 帶有殖民風格的 Palais Royale Hotel 建築是在 1896 年所興建

▲我入住的客房，典雅舒適

▲ 我特別喜歡浴室的設計，簡單又又質感，清晨光影從浴室窗戶斜射又是美景一幅（如右下）

▲ 從旅館散步至 Woolworths 大型超市只要 5 分鐘

機會是留給準備好的人，這裏要說的跟成功並無關係，是享樂。

辦理入住手續時，我眼尖發現一個指引標誌寫著三溫暖，急忙詢問開放的相關資訊。原來是位於樓下室內，每天從傍晚 5 點開放到 9 點，需著泳褲／裝，好在出外旅遊不管去哪，我都會把衝浪褲打包進行李備著，這回才沒有遺憾。這個小巧的空間，有一池約可同時容納 4 位大人的 Jacuzzi，同時還有一間烤箱，以一晚房價台幣三千左右、約三星的飯店來說，能有這般享受，很滿足了！更何況，晚上睡覺時還免費提供無限量的尤加利樹精油助眠，可謂無價！

▲在一天行程結束，晚餐消化後來泡 Jacuzzi，疲勞消除

▲除了 Jacuzzi，還有一間烤箱

/ Info. /

Palais Royale Hotel

臉書

地址：230 Katoomba Street, Katoomba, New South Wales

訂房去

▲ Palais Royale Hotel 擁有 40 間客房，規模不大，但雅緻可愛

▲澳洲位於南半球，季節恰與台灣相反，此時台灣入秋，澳洲才剛揮別冬季迎接春天，百花爭妍

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 澳洲, 旅遊, 無尾熊, 尤加利精油, 澳洲藍山
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

IG限時動態新增內建功能　儲存特效、滿版GIF當背景太好玩了

IG限時動態新增內建功能　儲存特效、滿版GIF當背景太好玩了

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

面對「憂鬱」該有的8個人生態度　你絕不是孤單的 旅行超方便！Canon超迷你相機4000元有找，可愛糖果色系女孩們衝了 那個來總特別想吃巧克力！女孩必知的「5個」生理期小知識 趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」　OL實用款必收 專家傳授超強消水腫「4招」，2周打造緊緻輪廓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面