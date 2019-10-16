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可口可樂成功研發「海洋廢料寶特瓶」　全球減塑往前走一步

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@cocacola_japan、截圖自YT影片

自從可口可樂在133年前問世之後，如今平均每日全球銷售量高達19億瓶！然而隨著環保意識逐漸提高，大家也知道塑膠寶特瓶已經對海洋、地球造成龐大危害，身為飲料界龍頭的可口可樂決定以身作則，對未來的飲料包裝著手進行改變，決心回收海洋塑膠垃圾，製作出「海洋廢料寶特瓶」！

▲可口可樂海洋垃圾回收寶特瓶。（圖／翻攝自可口可樂、YT影片）

海邊隨處可見塑膠漂流垃圾，尤其是寶特瓶的數量多的驚人，為了讓「一次性塑膠」進入歷史，可口可樂開始投身環保行列，和荷蘭新創科技公司ioniqa technologies旗下的生產商indorama ventures 合作，將志工從西班牙、葡萄牙海邊淨灘後回收的塑廢料，運用特殊技術將PET解聚並重新聚合成新材料。

▲可口可樂海洋垃圾回收寶特瓶。（圖／翻攝自可口可樂、YT影片）

▲可口可樂海洋垃圾回收寶特瓶。（圖／翻攝自可口可樂、YT影片）

▲減少廢棄塑膠被焚化、掩埋的數量。

以往，只要是有顏色的塑膠就無法再度利用，不過這項技術突破了這樣的限制，目前可口可樂已經成功製作出「海洋廢料寶特瓶」，其中有四分之一的材料是來自海洋回收的塑膠垃圾，這是邁向未來全球減塑目標成功的第一步！

▲可口可樂海洋垃圾回收寶特瓶。（圖／翻攝自可口可樂、YT影片）

可口可樂也將目標放得更遠，期望在2030年之前，寶特瓶的回收塑膠成分能達到50％，而在西歐國家的部分，則會率先在2023年之前達到目標，進而引領全球一起努力。

▲可口可樂海洋垃圾回收寶特瓶。（圖／翻攝自可口可樂、YT影片）

要將廢料回收再製並運用到食品包裝上，是非常大的挑戰，相對來說，運用在時尚產業中的變化更多，是能充分實踐環保理念的領域，像是鞋款上，許多品牌都有推出環保概念系列，例如Converse的Renew Canvas 系列便是100％由塑膠瓶再生製成；Rick Owens與VEJA的合作鞋款也使用相當多環保材料，以寶特瓶製成鞋面，使用香蕉油、甘蔗、稻殼打造鞋底。

▲環保鞋。（圖／翻攝自converse）

▲（圖／翻攝自Converse、VEJA）

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關鍵字：

可口可樂, cocacola, 環保, 海洋垃圾, 寶特瓶, 塑膠回收
fashion.net

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