瑪格羅比紅毯「笑到僵」超尷尬　蜘蛛女解構式西裝帥出新高度

▲蜘蛛女Zendaya（贊達亞科爾曼）出席Women In Hollywood頒獎典禮比帥。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

ELLE所舉辦的「Women In Hollywood（好萊塢女性）」頒獎典禮在每年10月登場，今年（2019）邀請到蜘蛛女Zendaya（贊達亞科爾曼）與小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）等女星同場比拼，兩人這回不約而同換上褲裝比帥，掀起紅毯高潮。

▲Zendaya再次展現高衣Q，穿出Peter Do西裝帥氣美感。（圖／路透）



蜘蛛女Zendaya（贊達亞科爾曼）高衣Q早就不是秘密，此次綁起乾淨的馬尾，露出精緻臉蛋，捨棄裙裝反而選擇Peter Do 2020春夏褲裝亮相，整體俐落的剪裁襯托Zendaya的完美身型，頗有解構式西裝的獨特感，而不同色調的灰搭配下方百褶裙與長褲陪襯，讓衣著頓時有了層次感，成為紅毯上難得一見的帥氣女星。

▲瑪格羅比以Ralph Lauren 秋冬黑褲亮相，一路從燦笑變僵笑。（圖／路透、CFP）

同樣選擇褲裝造型的，還有因小丑女一角走紅的瑪格羅比（Margot Robbie），換上Ralph Lauren 秋冬黑褲，上身以亮片材質包覆身體，流露些許性感，腰部的綁帶設計更是讓身材更顯纖細，而下方則以緞面布料褲裝搭配俐落剪裁，呈現出超乎以往的帥氣風格，瑪格羅比一頭耀眼金髮配上燦笑十分可人，只不過似乎拍攝時間過長，一路從大笑轉為僵笑，令眾人哭笑不得。

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