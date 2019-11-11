fb ig video ETtoday search mobile

先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

> >

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

還記得儂編之前讀過一本書，書中對於愛情的見解總是一針見血，它說「每個人的愛或許方法與細節都不同，但往往傷心卻是相同的。」是啊，面對一段感情最初總是感性多過於理性，不過一但兩人愛情長跑多年，甚至步入婚姻之後，不知不覺卻會受理性牽制，總覺得對方哪裡不夠貼心、覺得感情逐漸變質？

但回頭想想，女孩，或許是因為妳不夠懂他！狠狠抓住男友，不讓他變心的6個關鍵，其實應該從了解他開始。

把他的幼稚當可愛

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

「就是幼稚，才會喜歡妳那麼久」一句人人倒背如流的電影台詞，其實清楚展現男孩愛人的樣貌。就連研究都說男人的心智年齡比女人小五歲，妳還想要他多成熟？男孩喜歡和自己相處自在不做作的女孩，他所謂的幼稚在妳眼中可能有點白目，但他只是希望討妳開心，喜歡看妳多笑一點，甚至他在他心裡的理想情人，是幼稚時能陪他打鬧、開玩笑，懂他的幽默，理解他因為吃醋時而鬧的小彆扭。

溝通代替爭吵，把妳的想法告訴他

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

談到愛情，講的不是經驗談，而是述說感受獲得共鳴。儂編遇過的男生千奇百怪，有的把自己包裝得讓妳摸不著頭緒，有的直來直往一不小心就會講錯話，有的裝得清高其實內心還是小孩子，但他們唯一相同的，就是思考很單純。

男生不喜歡女孩生悶氣甚麼都不說，不喜歡爭吵、討厭解釋，這不是理性，只是頭腦中的邏輯很簡單罷了，事情來了就解決，感覺不對就溝通，他們要的是直接、不轉彎的回應，若是一直處在默不吭聲的窘境，久了他便會開始無視妳一切的感受。

欲擒故縱沒用，不要讓他一直猜

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

每次看愛情攻略、獵男筆記甚麼的，一定會有這一招「欲擒故縱」，這招或許對情竇初開時期的愛情有效，但對於即將愛情長跑的戀人來說，欲情故縱反而可能成為感情的絆腳石！時而遠時而近，時而忽冷忽熱，會讓另一半摸不著頭緒，不懂妳想要甚麼，不懂他在妳心中的位子在哪裡，想要另一半死心踏地，前提妳要讓他安心、放心，甚至要讓他習慣有妳在生活。

適時撒嬌當小女人

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

撒嬌女人最好命，現在這個時代，隨著女性主義崛起，越來越多女生有著自己一套愛情主張，但男生們卻往往對這種強勢、難掌控的女孩避之唯恐不及。適時在他面前當個小女人吧！想他的時候撒個嬌，他生氣的時候輕聲細語哄一下，讓他覺得想呵護妳，保護妳，男孩最想要的，就是被需要的感覺。

不要在愛情迷失自我

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

妳可能會說，我愛他，我就要用盡全力拉住他，想要成為他的理想型，他喜歡溫柔，我就不生氣；他喜歡長頭髮，我就不剪髮；他喜歡傲人身材，我就戒掉愛吃的甜點～女孩，千萬不要在愛情中迷失自我！男人就是喜歡完美理想型，卻又受不了整天繞著自己轉、沒個性的女友，想要牢牢套住他的心，首要條件，就是別忘記自己最真實的樣子！兩人的相愛就是被彼此的真性情所吸引，保有自己的特色與原始魅力，才能讓男孩每一次見到妳就心動一次。

別以分手作為牽制的理由

▲▼ 愛情長跑不變心秘訣！6個讓男友離不開妳的關鍵：愛他先從懂他開始。（圖／Bella儂儂提供）

最後一點堪稱是感情中的大忌，許多女孩在感情中缺乏安全感，就會動不動問：你是不是不愛我了？不喜歡就分手阿！雖然只是口是心非的氣話，而男孩一開始也會順著一哄哄你，但久而久之，他怕麻煩的簡單腦筋，就會開始覺得厭煩，厭倦解釋、厭倦哄妳、厭倦同樣的橋段不斷上演。在情侶吵架時，往往感性凌駕於理性之上，若時常脫口而出這樣不負責任的話，最後得到的回應只會因情緒激昂而兩敗俱傷。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

冷漠，是愛情最大的殺手，只有一方熱情不是愛
是不是我不值得被好好對待？從Lady Gaga感情路看我們都會遇到
感情在爭吵中消磨殆盡了嗎？路嘉怡：吵架時，請把兩人走下去的「關鍵

關鍵字：

兩性, 愛情長跑, 感情, 戀愛秘訣, 男朋友
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才 一招變美／鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」高CP值超便宜！敷完肌膚滑嫩又透亮 The North Face 30周年限量系列　用6面「國旗」紀念人類首次穿越南極 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器 秋冬是靴子的季節！學日妞穿上時髦度激增　長褲、裙裝都能搭 GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 奧斯塔羅12星座一周運勢1111-1117　天秤、天蠍錢包破洞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面