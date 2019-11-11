先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

還記得儂編之前讀過一本書，書中對於愛情的見解總是一針見血，它說「每個人的愛或許方法與細節都不同，但往往傷心卻是相同的。」是啊，面對一段感情最初總是感性多過於理性，不過一但兩人愛情長跑多年，甚至步入婚姻之後，不知不覺卻會受理性牽制，總覺得對方哪裡不夠貼心、覺得感情逐漸變質？

但回頭想想，女孩，或許是因為妳不夠懂他！狠狠抓住男友，不讓他變心的6個關鍵，其實應該從了解他開始。

把他的幼稚當可愛



「就是幼稚，才會喜歡妳那麼久」一句人人倒背如流的電影台詞，其實清楚展現男孩愛人的樣貌。就連研究都說男人的心智年齡比女人小五歲，妳還想要他多成熟？男孩喜歡和自己相處自在不做作的女孩，他所謂的幼稚在妳眼中可能有點白目，但他只是希望討妳開心，喜歡看妳多笑一點，甚至他在他心裡的理想情人，是幼稚時能陪他打鬧、開玩笑，懂他的幽默，理解他因為吃醋時而鬧的小彆扭。

溝通代替爭吵，把妳的想法告訴他



談到愛情，講的不是經驗談，而是述說感受獲得共鳴。儂編遇過的男生千奇百怪，有的把自己包裝得讓妳摸不著頭緒，有的直來直往一不小心就會講錯話，有的裝得清高其實內心還是小孩子，但他們唯一相同的，就是思考很單純。

男生不喜歡女孩生悶氣甚麼都不說，不喜歡爭吵、討厭解釋，這不是理性，只是頭腦中的邏輯很簡單罷了，事情來了就解決，感覺不對就溝通，他們要的是直接、不轉彎的回應，若是一直處在默不吭聲的窘境，久了他便會開始無視妳一切的感受。

欲擒故縱沒用，不要讓他一直猜



每次看愛情攻略、獵男筆記甚麼的，一定會有這一招「欲擒故縱」，這招或許對情竇初開時期的愛情有效，但對於即將愛情長跑的戀人來說，欲情故縱反而可能成為感情的絆腳石！時而遠時而近，時而忽冷忽熱，會讓另一半摸不著頭緒，不懂妳想要甚麼，不懂他在妳心中的位子在哪裡，想要另一半死心踏地，前提妳要讓他安心、放心，甚至要讓他習慣有妳在生活。

適時撒嬌當小女人



撒嬌女人最好命，現在這個時代，隨著女性主義崛起，越來越多女生有著自己一套愛情主張，但男生們卻往往對這種強勢、難掌控的女孩避之唯恐不及。適時在他面前當個小女人吧！想他的時候撒個嬌，他生氣的時候輕聲細語哄一下，讓他覺得想呵護妳，保護妳，男孩最想要的，就是被需要的感覺。

不要在愛情迷失自我



妳可能會說，我愛他，我就要用盡全力拉住他，想要成為他的理想型，他喜歡溫柔，我就不生氣；他喜歡長頭髮，我就不剪髮；他喜歡傲人身材，我就戒掉愛吃的甜點～女孩，千萬不要在愛情中迷失自我！男人就是喜歡完美理想型，卻又受不了整天繞著自己轉、沒個性的女友，想要牢牢套住他的心，首要條件，就是別忘記自己最真實的樣子！兩人的相愛就是被彼此的真性情所吸引，保有自己的特色與原始魅力，才能讓男孩每一次見到妳就心動一次。

別以分手作為牽制的理由



最後一點堪稱是感情中的大忌，許多女孩在感情中缺乏安全感，就會動不動問：你是不是不愛我了？不喜歡就分手阿！雖然只是口是心非的氣話，而男孩一開始也會順著一哄哄你，但久而久之，他怕麻煩的簡單腦筋，就會開始覺得厭煩，厭倦解釋、厭倦哄妳、厭倦同樣的橋段不斷上演。在情侶吵架時，往往感性凌駕於理性之上，若時常脫口而出這樣不負責任的話，最後得到的回應只會因情緒激昂而兩敗俱傷。

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