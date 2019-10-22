女孩專屬「唇膏色鍵盤」每色都是經典　香奈兒、YSL明星色號通通有

少女心收割機準備啟動～還在為男友每天抱著電腦打遊戲賭氣嗎？親愛的，別氣了～專為女孩設計的超可愛「唇膏色鍵盤」，玫瑰色、奶茶色甚至大地土色，妳想得到的唇彩色號它通通都沒漏掉，瞄準唇膏控的一不小心就失守的購物慾，以前男友不乖罰它跪算盤，現在男友闖禍就罰他看著鍵盤背色號！

粉紅少女心準備失控！



現代女孩，化妝桌上沒有個十來支口紅真的稱不上女人，而暖調、冷調、紅色、粉色那些讓男孩們摸不著頭緒的色號，這次就讓鍵盤來告訴他！廠商看準這個美妝商機，推出「唇膏色機械式鍵盤」，原滾滾立體造型，就像是擺滿口紅的美妝盤，立馬勾起儂編的少女心，別以為鍵盤上的顏色只是隨便調調，每一個按鈕上的色號都真實存在呢！



女孩夢想中的彩妝鍵盤



每次看男孩把電腦、鍵盤當寶貝，真的連看都看不懂～不過唇膏對於女生來說就像妝容的嫁衣，再貴再奢華都買得下手！專屬於女孩的唇膏色機械式鍵盤把女孩的夢想都融入鍵盤中，Dior冷調紅唇＃999、Giorgio Armani 粉裸胖胖瓶＃506、許瑋甯也愛不釋手的香奈兒＃952、YSL 經典玫瑰唇＃407，你想得到的夢幻色號上面都有！

還在苦惱搶不到熱門唇彩嗎？按著鍵盤欣賞也是種不錯的享受呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／微博



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