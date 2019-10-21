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日常5個壞習慣會讓你「長斑」！過度美白、長時間看電腦都要注意

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▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

亞洲女孩對於肌膚最怕曬黑又出斑，一長斑肌膚就像老了20歲一樣憔悴難看～儂編身邊就有許多朋友怕曬不是怕變黑，而是怕臉上的雀斑越來越明顯！但女孩妳知道嗎？除了曬後保養沒做足會長乾紋、黑色素沉澱，日常生活的壞習慣，也是導致妳成為雀斑妹的元兇之一！拒當雀斑妹，別再依靠又乾又厚重的遮瑕產品，這些不知不覺做了好多年的5個小習慣，妳中了那些？

1.不注重防曬

▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

夏日防曬很重要，真的很重要，不論是物理性防曬、防曬乳、遮陽帽還是陽傘，當女人真的很辛苦，一到夏天就像微服出巡般大陣仗，但防曬做全面到位除了避免度假完後黑三階，更重要的是要預防紫外線對於肌膚的傷害。人人都知道長時間在艷陽下會曬傷，甚至讓妳的黑色素、斑沉澱，而曬後的肌膚若沒有好好呵護，不到兩三年，你的肌膚年齡就會不知不覺間多10歲！

2.過度美白

▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

什麼？美白也長斑？對沒錯，肯定很多女孩會中這一點，明明講說曬後保養很重要，那美白做得徹底有錯嗎？其實啊，美白保養做得太頻繁，肌膚會變得脆弱、敏感，甚至變的乾燥緊繃，一旦接觸到陽光的刺激，就會加速傷害的造成，甚至引發臉上斑的加深與形成，所以除了美白要適度，平時有在做美白程序的女孩，夏天出門更要記得帶把傘、帶個帽子，才不會造成二次傷害喔！

3.化濃妝

▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

最近天氣悶熱，厚重底妝、眼妝根本頂不住，更別說是還要在上一層防曬隔離！女孩啊，不如就趁天氣熱，戒掉濃妝的壞習慣吧！彩妝內本身含有的化學物質，會提高紫外線的吸收力，而身為雀斑女孩，臉上的陳年斑遇上彩妝與光線的刺激，儂編不騙妳，一個月後妳會發現遮瑕產品會越蓋越厚。

4.不良清潔習慣

▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

講了這點，好像儂編在自打自己嘴巴，夏天去角質可以改善膚色黯沉、加速保養品吸收，是每個女孩換季換膚必備的保養程序，但清潔去角質要注意，若清潔過度，肌膚會變得脆弱，對紫外線更加敏感，進而促進黑斑生成！儂編小叮嚀，夏日去角質要有階段性！一周不超過兩次，最好以磨砂型與凝露型產品相互交替使用，才不會去除老廢角質不成，讓膚況邁向初老症狀。

5.長期面對電腦

▲▼ 過度美白、看電腦都會長斑？拒當「雀斑妹」日常要注意這5個壞習慣。（圖／Bella儂儂提供）

身為一天工作超過八小時，有三分之二都得面對電腦的編輯日常，難怪臉色、黑斑怎麼消都消不掉～除了陽光紫外線，電腦螢幕散發的輻射也是黑色素生成的元兇！不過礙於工作不可避免，儂編貼心建議，即使一整天待在辦公室沒有外出的機會，防曬產品、保濕還是不可少，可以在辦公室隨身放一頻保濕噴霧，隨時幫肌膚補充水分。

TEXT／Bella.tw儂儂　　PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

肌膚保養, 美白, 雀斑, 保養祕訣, 肌膚護理
fashion.net

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