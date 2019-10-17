海賊迷必搶！ONE PIECE x PUMA聯名鞋　「金鑰匙、草帽」全上腳

▲《航海王》粉絲有新鞋可以收， PUMA CELL VENOM鞋款讓鑲金鏈鎖活過來。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

日本超人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）連載22年是不少粉絲的共同回憶，現在連運動品牌PUMA也看上高人氣，宣佈首次跨界動漫，繼8月的聯名單品之後，最新推出ONE PIECE x PUMA CELL VENOM鞋款，粉絲們快手刀搶一波！

在粉絲敲碗之下，「航海王 ONE PIECE」與PUMA迎來第二波聯名，透過 ONE PIECE x PUMA CELL VENOM 鞋款重現航海王尋寶旅程意象，選擇90 年代首次公開亮相的 CELL Venom ，厚底設計連嬌小女孩也能輕鬆駕馭，同時將滿載金銀、鑲金鏈鎖、開箱金鑰匙等漫畫細節元素注入鞋身，光是外觀就讓粉絲失心瘋。

▲ONE PIECE X PUMA CELL VENOM魯夫的草帽圖騰上腳，NT$4,980 。（圖／品牌提供）



金色鞋標依舊保有品牌經典Logo，鞋面使用金銀配色呼應航海探險中的寶藏，兩側以魯夫的草帽圖騰做點綴，更以金鍊交叉串接鞋頭及鞋跟，附上金鑰匙墜飾，將整雙鞋款化身大秘寶，向走過 20 個年頭的航海王致敬，另外更巧妙將航海尋寶圖印附在鞋墊上，機能性和外觀都達到極致，目前商品在18日正式開賣，感興趣的粉絲可以多加留意了。

▲REEBOK重現搭載Pump科技的四雙鞋款。（圖／品牌提供）

與此同時，Pump Fury 25周年，Reebok特別將90年代搭載Pump科技的四雙鞋款重新詮釋，跑步、網球、籃球等運動，4種配色的經典潮流復古時尚兼具。

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