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星．上妝／心機藏在眼角！楊冪「靈氣眼妝」教學

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▲▼ 星．上妝／楊冪「靈氣眼妝」教學。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪眼妝重點放在睫毛和眼線，眼影放淡做出空氣感。（圖／翻攝自IG/yangmi_，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

楊冪自出道以來，總是擔任顏值擔當，淡妝靈氣、濃妝艷麗。她的眼妝更引起大家仿效，從很早開始她就開始畫減法眼妝，看似清淡卻充滿細節，讓她無論是素顏或是妝後都讓她美在一樣高度，在此替大家剖析她靈氣大眼的妝容細節。


眼睛強調圓

眼睛要充滿靈氣，首先眼型一定要夠圓。她的眼妝重點放在眼角轉折處，她會補上一點陰影，讓眼睛渾圓無辜。另外更強調上下睫毛，中間尤其加長，往眼尾慢慢變短，睫毛刷得捲翹，正面看起來要超過雙眼皮摺痕。

▲▼ 星．上妝／楊冪「靈氣眼妝」教學。（圖／翻攝自IG）

眼線要夠「黑實」

近距離觀察她眼線都畫得非常黑實，幫助增加眼睛力度。眼尾會畫上一點點上揚眼線，切記不能太長，否則眼睛就不夠圓。

▲▼ 星．上妝／楊冪「靈氣眼妝」教學。（圖／翻攝自IG）

眼影放淡做出溫柔感

整體而言，她將眼妝重點放在眼線和睫毛，眼影選擇盡量選溫柔色調，像是淺棕、粉紅，或是橘色，增加親和力。眼頭加上一點點提亮，做出開光效果。

自然眉平衡眼妝

她的眉眼搭配，總是理想比例。眉型強調自然，眉毛下方拉得平平的，並沒有太多琢磨修飾，舒服的毛流感，搭配上女人味眼神，平衡得剛剛好。

▲▼ 星．上妝／楊冪「靈氣眼妝」教學。（圖／翻攝自IG）

修容打亮打造鵝蛋臉

底妝輕薄，重點放在鼻影和眼窩修容，細細研究她的鼻翼、鼻頭、人中都刷上淺棕色陰影，幫助輪廓更深邃。在鼻樑、顴骨上方、眼下、下八和唇峰打光，製造立體感。

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關鍵字：

楊冪, 眼妝, 妝容, 眼睛, 修容, 打亮, 女星妝容
fashion.net

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