fb ig video ETtoday search mobile

香氛控必收！diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

> >

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲每年聖誕限定美妝最令人期待的就是倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

每年10月開始，各大美妝品牌就會陸續釋出當年度的聖誕限定系列，其中最令人期待的莫過於「聖誕倒數月曆」！尤其香氛品牌的倒數月曆更是精緻奢華到讓人目不暇給，一次能收集眾多經典香氣更是讓人心動，而今年除了有深受資深香民們推崇的diptyque，英國皇室御用的百年香氛品牌Penhaligon’s潘海利根也首次推出聖誕倒數月曆，各位香氛迷們一定要好好鎖定！

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque 聖誕倒數月曆，NT$17,500。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

深受文青、時尚人士喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque，今年聖誕限定系列以世界各地的吉祥幸運符作為主題，以鮮豔色彩帶出招財貓、金龜子、四葉草、瓢蟲等象徵幸運的圖案，從限定香氛蠟燭、禮盒到倒數月曆全都化身幸運符。

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

而今年的diptyque聖誕倒數月曆不僅有近來剛推出的香氛貼飾（玫瑰之水），更納入今年度聖誕限定香味的香氛蠟燭（蒼松庇佑）70g，加上另外13個35g迷你香氛蠟燭、6款10ml隨身版淡香水／淡香精、幸運符金屬飾品1組和3款身體保養品，滿滿的25個經典商品，自己用或分送朋友都很可以。聖誕倒數月曆限定只在diptyque微風信義精品店、SOGO復興館形象櫃及台中新光三越形象櫃販售。

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲潘海利根、diptyque聖誕倒數月曆登場。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Penhaligon’s 限量聖誕倒數月曆，NT$15,800。（圖／品牌提供）

除了diptyque外，英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年也首次推出聖誕倒數月曆，延續一貫的精緻包裝，月曆設計成大型聖誕卡信封，裡面包含了各式淡香水、淡香精、香氛蠟燭到沐浴露、手部身體乳液等，香氛迷們絕不能錯過這個一次搜羅眾多Penhaligon’s經典香氣的大好機會。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, X’mas, 倒數月曆, 聖誕倒數月曆, diptyque, Penhaligon’s, 潘海利根, 香氛, 香水, 香精
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦 迪麗熱巴希臘婚紗照曝光！傲人上圍配天使燦笑　網讚：無可挑剔 超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕 曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 【奧斯塔羅】最近莫名感到無力的原因是？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面