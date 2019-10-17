香氛控必收！diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

▲每年聖誕限定美妝最令人期待的就是倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年10月開始，各大美妝品牌就會陸續釋出當年度的聖誕限定系列，其中最令人期待的莫過於「聖誕倒數月曆」！尤其香氛品牌的倒數月曆更是精緻奢華到讓人目不暇給，一次能收集眾多經典香氣更是讓人心動，而今年除了有深受資深香民們推崇的diptyque，英國皇室御用的百年香氛品牌Penhaligon’s潘海利根也首次推出聖誕倒數月曆，各位香氛迷們一定要好好鎖定！

▲diptyque 聖誕倒數月曆，NT$17,500。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



深受文青、時尚人士喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque，今年聖誕限定系列以世界各地的吉祥幸運符作為主題，以鮮豔色彩帶出招財貓、金龜子、四葉草、瓢蟲等象徵幸運的圖案，從限定香氛蠟燭、禮盒到倒數月曆全都化身幸運符。

而今年的diptyque聖誕倒數月曆不僅有近來剛推出的香氛貼飾（玫瑰之水），更納入今年度聖誕限定香味的香氛蠟燭（蒼松庇佑）70g，加上另外13個35g迷你香氛蠟燭、6款10ml隨身版淡香水／淡香精、幸運符金屬飾品1組和3款身體保養品，滿滿的25個經典商品，自己用或分送朋友都很可以。聖誕倒數月曆限定只在diptyque微風信義精品店、SOGO復興館形象櫃及台中新光三越形象櫃販售。

▲Penhaligon’s 限量聖誕倒數月曆，NT$15,800。（圖／品牌提供）



除了diptyque外，英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年也首次推出聖誕倒數月曆，延續一貫的精緻包裝，月曆設計成大型聖誕卡信封，裡面包含了各式淡香水、淡香精、香氛蠟燭到沐浴露、手部身體乳液等，香氛迷們絕不能錯過這個一次搜羅眾多Penhaligon’s經典香氣的大好機會。

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