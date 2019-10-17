fb ig video ETtoday search mobile

維尼、跳跳虎穿南瓜裝模樣超呆萌　南韓小7萬聖節新品限量五萬組

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@7elevenkorea、Facebook@7elevenkorea、IG@starbuckskorea

萬聖節的腳步越來越近，商家們都各出奇招，如今的萬聖節靠單純「恐怖」已經不吃香了，而是要走帶點怪誕氣息的「可愛風」，才能成功收服腦波弱的女孩們！南韓7-11就與迪士尼合作，推出了「南瓜小熊維尼」來加入萬聖節的行列，穿上南瓜裝的維尼簡直太可愛，還有跳跳虎，兩隻都必收～

►生火了！買到不停手

▲南韓711萬聖節。（圖／翻攝自南韓7-11）

每逢特殊節日商家們彼此競爭完全不能鬆懈，但是更不能鬆懈的是大家的荷包啊！稍微一個不注意，看到這組南瓜維尼＋跳跳虎，就必須獻上鈔票了。

維尼與跳跳虎露出一副呆呆的表情，大大的南瓜肚配上頭頂的南瓜帽，讓他們就像是從南瓜裡蹦出來一樣，雖然一點都沒有恐怖氣氛，但是女孩們被一個東西燒到，本來就只需要「可愛」就夠了！

▲南韓711萬聖節。（圖／翻攝自南韓7-11）

南韓7-11與迪士尼推出的「萬聖節維尼＋跳跳虎玩偶」，是一組成套販售的，售價為20000韓幣（約NT＄520），換算下來完全不貴，限量五萬組，非常值得收藏！雖然已經過了一波預購，不過現在已經正式開始販售，南韓各地的店點都能碰碰運氣，有興趣準備購買的朋友也可以先打電話詢問看看存貨喔。

▲南韓711萬聖節。（圖／翻攝自南韓7-11）

其他商家當然也沒有坐以待斃，南韓的星巴克也推出了不同於台灣與日本的萬聖節系列，有橘、紫配色的盃款，幽靈、女巫魔藥鍋的超可愛造型馬克杯，還有可以讓小朋友提著出門Trick or treat 的熊熊南瓜糖果盒，就連萬聖節限定飲品、甜點也超有巧思呢！

▲南韓711萬聖節。（圖／翻攝自南韓7-11）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, 7-11, 7-ELEVEN, 小熊維尼, 跳跳虎, 萬聖節, 南瓜, 星巴克
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕 迪麗熱巴希臘婚紗照曝光！傲人上圍配天使燦笑　網讚：無可挑剔 曾之喬絕美穿搭走遍米蘭　超過10套完勝時裝週與街頭 曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 UNIQLOＸJWA秋冬聯名10／18開搶！法蘭絨上衣、毛帽千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面