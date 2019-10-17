維尼、跳跳虎穿南瓜裝模樣超呆萌　南韓小7萬聖節新品限量五萬組

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@7elevenkorea、Facebook@7elevenkorea、IG@starbuckskorea

萬聖節的腳步越來越近，商家們都各出奇招，如今的萬聖節靠單純「恐怖」已經不吃香了，而是要走帶點怪誕氣息的「可愛風」，才能成功收服腦波弱的女孩們！南韓7-11就與迪士尼合作，推出了「南瓜小熊維尼」來加入萬聖節的行列，穿上南瓜裝的維尼簡直太可愛，還有跳跳虎，兩隻都必收～

►生火了！買到不停手



每逢特殊節日商家們彼此競爭完全不能鬆懈，但是更不能鬆懈的是大家的荷包啊！稍微一個不注意，看到這組南瓜維尼＋跳跳虎，就必須獻上鈔票了。

維尼與跳跳虎露出一副呆呆的表情，大大的南瓜肚配上頭頂的南瓜帽，讓他們就像是從南瓜裡蹦出來一樣，雖然一點都沒有恐怖氣氛，但是女孩們被一個東西燒到，本來就只需要「可愛」就夠了！

在 Instagram 查看這則貼文 세븐일레븐 공식 인스타그램（@7elevenkorea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 7 日 下午 11:10 張貼

南韓7-11與迪士尼推出的「萬聖節維尼＋跳跳虎玩偶」，是一組成套販售的，售價為20000韓幣（約NT＄520），換算下來完全不貴，限量五萬組，非常值得收藏！雖然已經過了一波預購，不過現在已經正式開始販售，南韓各地的店點都能碰碰運氣，有興趣準備購買的朋友也可以先打電話詢問看看存貨喔。

其他商家當然也沒有坐以待斃，南韓的星巴克也推出了不同於台灣與日本的萬聖節系列，有橘、紫配色的盃款，幽靈、女巫魔藥鍋的超可愛造型馬克杯，還有可以讓小朋友提著出門Trick or treat 的熊熊南瓜糖果盒，就連萬聖節限定飲品、甜點也超有巧思呢！

在 Instagram 查看這則貼文 두자매놀이터（@hee.sis）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 下午 7:12 張貼

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