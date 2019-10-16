迪麗熱巴希臘婚紗照曝光！傲人上圍配天使燦笑　網讚：無可挑剔

▲迪麗熱巴在節目《漫遊全世界》穿著純白婚紗出鏡。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴）

記者鮑璿安／台北報導

27歲的大陸女星迪麗熱巴近日參與節目《漫遊全世界》，一人前往希臘旅遊，渴望浪漫婚禮的她，最新一集換上純白婚紗出鏡，罕見露出美胸和姣好身材，模樣宛如新婚人妻，照片一曝光火速登上微博熱搜，美到讓網友大讚，「無可挑剔。」

▲迪麗熱巴穿上婚紗前往希臘海邊，拍攝一個人的婚紗照。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴）

迪麗熱巴在節目《漫遊全世界》隻身前往希臘旅遊，為了完成自己的夢想，最新一集中直接穿著全白婚紗出鏡，拍攝屬於自己的婚紗照。

畫面中迪麗熱巴坐在海岸邊，唯美平口肩帶大方露出纖細鎖骨，中央的立體刺繡印花更顯浪漫，蓬鬆長裙在夜空中閃閃發亮，一圓熱巴對婚禮的幻想，隨著夕陽灑落，美麗模樣宛如待嫁新娘，讓粉絲們眼前一亮。

▲迪麗熱巴穿上ALEX PERRY純白平口洋裝，豐滿上圍呼之欲出。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴）

同樣掀起話題，迪麗熱巴15日出席公開活動，放下一頭浪漫的波浪捲髮，白皙肌膚擦上鮮紅唇膏，整個人亮麗不少，迪麗熱巴選擇ALEX PERRY純白平口洋裝，腰部抓皺設計增添層次感，緊身剪裁完美呈現她前凸後翹的身材，然而上方則是深V挖空，豐滿上圍呼之欲出，一向保守的迪麗熱巴難得造型大突破，每個角度都無可挑剔。

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