老佛爺愛貓「邱比特」開設全新IG帳號　日常萌照連發快追蹤

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@choupetteofficiel、@choupettesdiary

還記得時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前最心愛的貓咪邱比特（Choupette）嗎？邱比特原先就有一個IG帳號@choupettesdiary，不過在老佛爺過世之後，照片就以插畫為主，不禁讓不少粉絲們關心邱比特失去主人後的狀況如何，其實想看本貓的話，邱比特已經悄悄開了一個全新帳號供大家追蹤了！

在老佛爺生前，曾經與邱比特留下許多親密的合影，寵溺邱比特的舉動人人稱羨，雖然因為法律的關係，老佛爺的鉅額遺產無法直接指名留給邱比特，但可以確定的是，邱比特現在過得很好、很健康。寵物在失去主人後總是需要時間調適的，幸好邱比特的身邊還有老佛爺的好友們照顧，據說目前住在巴黎郊外的別墅中，有寬敞的活動空間也有人專門照顧牠，非常幸福。

老佛爺的摯友Sebastien Jondeau在今年邱比特過8歲生日時，特別為邱比特開設了全新的IG帳號@choupetteofficiel，決定從此後在這邊分享邱比特的日常生活，而原本的@choupettesdiary則比較像是邱比特身為時尚工作者時使用的工作帳號。

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 29 日 上午 4:32 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 11:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 下午 12:01 張貼

在新帳號@choupetteofficiel中持續更新了許多邱比特近期的照片與影片，讓粉絲們放心不少。邱比特是一隻擁有漂亮藍眼睛的伯曼貓，或許是受到老佛爺的薰陶，渾身散發著優雅與貴氣，但是也與所有的貓咪一樣，有著貪玩的一面。

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 12 日 上午 11:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 25 日 下午 2:30 張貼

邱比特果然是老佛爺的最愛，魅力無法擋，看著這些日常景象，是否已經被邱比特的美麗與可愛收服了呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 19 日 上午 11:48 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App