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【奧斯塔羅】最近莫名感到無力的原因是？

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▲占卜 。（圖／奧斯塔羅提供）

生活總是有些不順心的事情
如果你最近也挺不愉快
或老覺得挺無力的

今天就和奧斯一起來看看
最近的無力感是從何而來
好好地調整一下吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到組牌的朋友，最近工作上的壓力是不是挺大的呢？這樣的牌組多半代表的是工作上的壓力！只是特別的是這樣的壓力多半來自你對自己的要求，透過這樣的牌組不難發現你其實是個挺要求自己的人！面對工作或是職場不是一個喜歡落人口舌或被說閒話的人，所以你會盡力的完成自己分內的工作！甚至多出來的工作或是上司多交辦的工作，你也會盡力的做到最好！只是奧斯不免還是要提醒最近你的壓力似乎大了許多，開始顯得有點不能負荷囉！因此抽到這組牌的你，要聽聽奧斯的話，適時地調整一下自己在工作上的步伐，別將自己逼得太緊囉！

牌ll

選擇到這這組牌的朋友，最近在家裡是否出了些狀況呢？這樣的牌組多半代表的是家庭層面的問題唷！所以或許是在家庭及親近的朋友最近出了些狀況，讓你感到些許的無力！或許是你不想讓人擔心的老毛病又犯了，有時親近人的關心又讓你感到些許的煩躁！卻殊不知只要讓你一個人冷靜下其實就可以囉！不過話雖如此，奧斯還是要提醒你，有時周遭朋友的過問，是來自對你的關心！千萬別因為自己一時的情緒而抹煞了他人的關心，或是將對方推遠囉！適時地接受周遭親友的關心也是件挺重要的事情唷！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯不難免要問你，是否最近生活上的瑣事讓你感到煩躁與不安呢？這樣的牌組多半代表的生活與環境，因此不難發現你最近的無力感多半來自於生活環境！或許是一堆挺瑣碎的事情，層出不窮的出現讓你疲於奔命！或是某件過往一直都沒有什麼問題的事情，最近似乎開始動搖了起來，不像過去那樣的穩固，讓你不用擔心，奧斯要提醒抽這牌組的你！最近若有上述狀況的話，不用擔心太多，因為這只是段過渡期而已囉！畢竟這樣的牌組也有著短暫的含意，因此事情的影響並不會太久！可不要因為最近這樣的狀況連帶影響到了自己，甚至亂了一直以來的腳步囉！

牌lV

選擇到這組牌的朋友，最近的無力狀況多半會是來自戀愛的狀況唷！有伴的朋友，有可能是最近與伴侶的一些狀況，讓你感到挺煩心的！可能是在溝通方面出了問題，或是在對於彼此未來的目標與規畫有了些歧見，讓雙方對於這樣的情感多上了點情緒！而若是單身的朋友，或許是最近對於戀情的渴望度增加，但卻老遇不到適合自己的對象，因此讓你感到些許的煩躁唷！奧斯提醒這樣的牌組多半是在戀愛方面起了些情緒，建議你最近在面對愛情方面的情緒要在多穩著點，別讓這樣的狀況擾亂你囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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