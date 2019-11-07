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南韓情侶「IG另類放閃照」爆紅！胸咚、跳起來超有梗

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@_pickza

這週末閒閒沒事還沒安排好行程嗎？「2019好朋友放閃音樂節」在9日即將登場，不僅可以聽音樂、吃美食還能拍美照，然而為了避免閃照拍不好而吵架的悲劇，現在就公開南韓情侶IG放閃照教學，快點Tag手殘男友筆記，一定用得到！

# 女孩胸咚必須學

南韓一對情侶在IG上的閃照意外爆紅，原因是他們的姿勢搞怪，偏偏不走尋找路，在街邊、草地上都能拍出甜蜜美照。這對情侶的姿勢其實都很自然不做作，反而更能營造放閃甜蜜，像是在草地中，靠坐在一起相互捧著臉，或是女生把頭靠在男生懷裡，不需要過多的身體接觸，也能閃瞎大家雙眼。

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

# 搞怪放閃一波

搞怪放閃才是王道，可以學習一下南韓小情侶的俏皮動作，把最自然打鬧的場景記錄下來，不要刻意營造在拍照的感覺，抓拍下像是一起做出手貼臉姿勢，或是女孩跳起的畫面，絕對吸睛一波。

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

# 躺著也能拍

如果和男友真的尷尬到無法直視鏡頭，躺在草地上睡覺的姿勢一定要學起來，不需要任何表情和技巧，只是雙方互相靠頭，輕輕閉上眼睛，鏡頭視角由上往下，就能營造出絕美閃照了。

▲放閃照。（圖／翻攝自IG@_pickza）

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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關鍵字：

2019好朋友放閃音樂節, 華山, 南韓, IG, 拍照, 放閃照
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