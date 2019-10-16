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MANOLO BLAHNIK美鞋拚貴氣　天鵝絨、水晶扣、蕾絲全用上

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▲MANOLO BLAHNIK發表秋冬新款鞋履。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

在經典影集《慾望城市》（Sex and The City）中，讓女主角凱莉瘋狂迷戀的精品鞋履品牌MANOLO BLAHNIK，今舉辦秋冬系列發表會，時尚之都巴黎深深影響本季設計，設計師Mr. Blahnik運用浪漫的蕾絲、蝴蝶結點綴高跟鞋，而香奈兒女士設計的經典斜紋軟呢套裝，也啟發創作，採用千鳥格紋羊毛料打造優雅鞋履。

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）

▲模特兒展示秋冬主打鞋款。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）

▲軟呢材質的CAROLYNECAP 高跟鞋（左）34,800元，結合牛皮與網紗的LACUS短靴42,800元。

Mr. Blahnik對於巴黎的迷戀從設計中表露無遺，以鞋頭以蕾絲裝飾的GERONTIUSHI高跟鞋為例，同時還加上愛心形狀的扣飾，讓華麗與甜美風格並存；藝術亦是他心所嚮往，作品遊走情色邊緣的普普藝術家Allen Jones，給予他創作結合Nappa牛皮與透氣網布的LACUS短靴，若隱若現的設計引人遐想。

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）

▲蕾絲裝飾的GERONTIUSHI高跟鞋（左）45,800元，MAYSALEPUMP 高跟鞋31,800元。

關於圖騰，MANOLO BLAHNIK秋冬推出多款圓點緹花面料的高跟鞋，看似俏皮，但配上閃亮扣飾又充滿女人味；而論華麗，各種飽和色調天鵝絨打造的高跟鞋，腳背飾帶或鞋頭點綴施華洛世奇水晶，貴氣度完全大勝。

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／品牌提供）

▲水晶扣裝飾的HANGISI高跟鞋43,800元（左），腳背飾帶點綴水晶的LURUM高跟鞋52,800元。

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MANOLO BLAHNIK
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