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推特火紅「生日香水」366種香味不重複　附上一句話性格解析超準的

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編輯／JJ　圖／翻攝自SWATi官網、Twitter@swati_japan、@gumamasan1、@m_emu_co、@puriA2_alice

從生日、星座看每個人的性格、適合的人事物，一向都是大家感興趣的話題，最近日本推特上正好熱議著一種「生日香水」，一共有366種組合，讓每個人都有專屬自己的味道～小容量的滾珠香水很適合外出攜帶補擦，每種口味都還搭配了一句性格解析，不論是送禮自用都十分方便、有意義！

►生火了！買到不停手

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

日本雜貨品牌SWATi所推出的「生日香水」是依照月份由12種基底油，搭配31種香味組合而成，一年當中每一天的味道都不同。

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

透明的香水瓶相當有質感，雖然只有小小10ML，不過滾珠設計能夠精準塗抹，外出攜帶很方便。每個生日香水的包裝袋上都有對應的生日日期，裡頭有網狀的保護網細心包裹住香水，保護網還有橘、綠、粉、白、黃五種顏色，可依據要送禮的對象或自己的喜好挑選，包裝起來非常可愛～

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

內附的生日卡紙條會顯示口味的組合，還會附上一句性格分析，就像是拿到籤詩一樣的感覺～相當有趣，難怪會在推特上掀起熱烈討論，很適合好朋友們一人一支！當然，官網中也有說明每個月分的基底油與每日的香味，有特別喜好的人也能直接挑選想要的味道組合喔！

除了在日本的雜貨商場之外，也能在官網上購買，售價為2,200日圓（含稅）。

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

來自美國的香氛蠟燭品牌Birthdate Candles，也是以為每個人打造專屬的氣味為出發點，依照出生日期，利用占星術、數字與塔羅來分析性格，並以此作為香味調整的參考，包裝上標示著性格優、缺點與氣味詳細解說，大大滿足了少女們熱愛占卜的心情，絕對是最了解你的香氛～

▲日本生日香水。（圖／翻攝自SWATi）

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關鍵字：

日本, 雜貨, SWATi, 香水, 生日香水
fashion.net

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