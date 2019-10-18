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【奧斯塔羅】有好感還是有利益？目前對象主動接近我的原因

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▲占卜 。（圖／奧斯塔羅提供）

現在的時代
好像在情感方面不再那麼的畏縮
面對喜歡的對象
有時總會更加主動些

如果你目前也有主動與你互動的對象
和你有許多接觸的對象
那就和奧斯老師一起還看看
這對象主動接近我的原因是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說目前主動與你接近的對象，大多是想和你當上還不錯的朋友或是想要與你當上現實互動的朋友唷！畢竟這樣的牌組，多半代表的是踏實及成熟穩重，所以這對象主動接近你的原因，就比較沒有所謂情感上的想法！如果，你對目前接近你的對象是有著好感或是想和這對象談上情感，那就比較差強人意囉！當然老話一句「好的開始是成功的一半」至少是先從朋友的互動當起，也是件不錯的事唷，只是奧斯老師會建議你，先把相處放在朋友而非情感會是比較好的唷！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，如果目前也正有對象主動的接近你，那奧斯老師要先問問你對這對象的想法及感覺了唷！畢竟這樣的牌組所代表的多半是情感及發展，因此奧斯老師不得不說目前主動接近你的對象，內心對你是有挺大的好感以及情感上的想法，不排斥和你發展出一段戀愛的唷！所以若你目前也對這樣的對象不排斥也想談上場戀愛，那奧斯老師就要建議你好好把握囉！而若是目前的你對於戀愛沒有太多想法，也還不想結束單身，甚至對這對象沒有太大好感，那記得保持些距離，別讓對方覺得有機會囉！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師目前這對象的接近，你可要多花點心思觀察以及確認一下對方的心思囉！因為這樣的牌組多半代表的是情感不忠貞以及腳踏兩條船的含意，所以如果你也對目前接近你的對象挺有好感的，奧斯老師會建議你要多花點時間去觀察這對象，可不要太快的就付出情感或是投入自己唷！可得先確認這對象沒有其他對象在相處或是放其他條線，再給機會會比較好唷！當然如果目前的你也沒想和對方保持朋友互動就好，不要給他希望或是機會，避免影響到你自己唷！

牌lV

選擇到這組牌的朋友，如果你目前也有主動接近你的對象或是和你走滿近的對象，奧斯老師可就要建議你多觀察一下對方的來意囉！因為首先這樣的牌組並沒有著情感的想法也沒有朋友之間的友情存在，大多是經過思考且有目的性的接近你！更嚴重的是奧斯老師會說，是因為利益的關係而接近，所以面對這樣的對象的接近與相處，奧斯老師會建議別太快將對方當上好友或推心置腹的和這對象相處，要不這樣的利益牌組，最後將有可能讓你覺得自己識人不清甚至賠上情感，所以可要多注意一下了唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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