奧斯塔羅12星座一周運勢1021-1027　魔羯愛情事業都順利、雙魚正桃花降臨

20191021-1027奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多！

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方的關係在下禮拜，能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！而另外單身的朋友，下周有還不錯的桃花出現，屬於正桃花，要多加注意囉！

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉，另外本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

本周需注意星座



1.天秤座事業運需要留意：下周在學事業方面，做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意囉！

2.雙子座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔。

3.金牛座金錢運需要留意： 正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規囉，也要避免不必要的開銷！

牡羊座



開運顏色：銀色

幸運數字：66

整體運勢★★★★★

解析：牡羊朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得囉！而另外對於事情掌握度提升許多，也讓你內心備感安心不少！

愛情運勢★★★★

解析：成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議下周可要好好享受難得可貴的甜蜜時間，單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報唷！

金牛座



開運顏色：褐色

幸運數字：54

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友則顯得積極許多，開始不再過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則明顯減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，開始較不受到過去的影響，會尋找新的方向一起努力！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規囉，也要避免不必要的開銷！

雙子座



開運顏色：紫色

幸運數字：13

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友的行動力及熱情下降許多！面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意囉，別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己！另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多，需多加留意囉！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多。奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己也是不錯的喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色喔！

巨蟹座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：68

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿下周巨蟹朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，可發現在下周的生活當中對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到許多的安全感，會是備感安逸的一周，奧斯建議好好把握唷！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，對於彼此也感到安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉，另外本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

獅子座



開運顏色：黃色

幸運數字：84

整體運勢★★★★

解析：下周距離獅子朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺，唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此對於情感的付出及努力都相當用心，面對目前的感情雙方也有極高的共識，雖然下周在情感上的付出會多一些，但看到對方喜悅的樣子，內心其實也就感到滿足了！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久，奧斯提醒下周多注意和女性同事的相處或許會有些小流言出現喔。

金錢運勢★★★★

解析：財運良好，會有些意外之財但注意切勿太過招搖，例如中個樂透要低調些，免得朋友同事知道硬ㄠ請客，或許就賠本囉！

處女座



開運顏色：綠色

幸運數字：06

解析：對於現況的不滿足，讓處女朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。過往的經驗也讓自己下周變的安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，下周學習運相當良好，所學的都將有機會是自己日後所缺乏的，所以多把握這樣難得的學習運吧！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多！

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

天秤座



開運顏色：橄欖綠

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力連行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意囉。適時的向外求援將有效改善狀況喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學事業方面，做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性喔！

天蠍座



開運顏色：白色

幸運數字：52

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點，會比較好喔！另外也要注意一下三分鐘熱度的狀況存在，簡而言之下周如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

愛情運勢★★★

解析：下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產失了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好！

射手座



開運顏色：藍色

幸運數字：41

整體運勢★★

解析：射手朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理，這些狀況都讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多。奧斯建議下周要適時的放鬆自己別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，已避免造成自己的經濟壓力喔！

魔羯座



開運顏色：橘色

幸運數字：74

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛將充滿魔羯朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多喔，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉吧！緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象喔，另外有伴的朋友要適時的拒絕外來的示好比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來喔，要好好把握囉。自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況囉！

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會。若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

水瓶座



開運顏色：天空藍

幸運數字：85

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周！因此奧斯要提醒下周要多加留意自己的狀況，並且增加自己對於事情的了解度，會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對這對情感時，升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學事業方面，產生許多問題！而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方，導致局面發展不佳。下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標地或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能！

雙魚座



開運顏色：灰色

幸運數字：96

整體運勢★★★★★

解析：下周雙魚的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的關係在下禮拜，能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！而另外單身的朋友，下周有還不錯的桃花出現，屬於正桃花，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來喔。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意

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