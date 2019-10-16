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林哲熹4字還原金鐘K頭經過　換上「百年風衣」掃遺珠陰霾　

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▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲《我們與惡的距離》林哲熹成54屆金鐘遺珠，16日為Barbour站台。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

演員林哲熹憑藉《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘獎戲劇男配角獎，卻成最大遺珠，16日受邀為英國品牌Barbour站台，林哲熹仍是敬業發揮模特兒衣架子潛質，穿上招牌風衣對自己信心喊話。

林哲熹在54屆金鐘遺憾落空，甚至在典禮上被開心得獎的製作人林昱伶猛烈K頭，讓帥臉直接變形，搞笑畫面一度全網瘋傳，林哲熹此次出席Barbour活動，穿上經典百年歷史的Haydon風衣，也現場還原金鐘K頭遭遇，「真的很痛。」而後回歸正題大方表示，「雖然沒有得獎，但是感動總是大於遺憾。」

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲林哲熹換上品牌百年歷史的Haydon風衣，NT$22,000。（圖／品牌提供）

褪去劇中角色應思聰裝扮，林哲熹此次換上品牌最古老風衣的百年復刻版，雙排釦以及大口袋設計，不僅機能性更有看點，也改良為較修身版型，使得百年風衣更符合日常穿著，也讓模特兒出身的林哲熹愛不釋手。

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲林哲熹。（圖／品牌提供）

▲（依序）林哲熹最愛導演Ridley Scott聯名系列，NT$28,000；Engineered Garments工裝聯名Cowen Jacket NT$17,800；Alexa Chung系列NT$17,800。（圖／品牌提供）

品牌邁入125週年，推出百年復刻系列，以及Ridley Scott, Engineered Garments, Alexa Chung等重量級跨界聯名，被問及最愛單品，林哲熹選擇了與奧斯卡金獎導演雷利史考特合作的外套，可放置A4劇本的大口袋、可拆式羽絨保暖衣等貼心設計，讓他直呼「很有感覺。」同時，單品也不乏與紐約工裝品牌Engineered Garments的合作款，增加可拆式防風帽、內置防風袖口等機能設計，讓品牌這一季更具看點。

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關鍵字：

我們與惡的距離, 林哲熹, 金鐘, 54, 男配角, Barbour, 風衣
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