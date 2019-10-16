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香奈兒聖誕限定「唇膏香水」太時髦！N°5系列變身香氛珠寶盒

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▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／記者張毓容攝）

▲。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

離聖誕節還有2個多月，但各大美妝品牌的聖誕限定商品早已蓄勢待發，搶搭週年慶熱潮登場。而每年都讓人期待不已的CHANEL香奈兒，今年以香氛系列打頭陣，與Jean-Paul Goude攜手合作推出4款經典 N°5 香氛獨家限量作品，除了節慶感十足的奢華香氛珠寶盒外，最值得一提的就是小巧精緻的「輕巧香水」，從大小到外型全都有如小香唇膏般，時尚的造型、放手拿包也OK的方便性，無論是不是N°5香氛的粉絲，都很值得擁有！

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／品牌提供）

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／品牌提供）

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 N°5節慶香氛珠寶盒、N°5 L'EAU節慶香氛珠寶盒、摩登COCO節慶香氛珠寶盒，NT$6,780。（圖／品牌提供）

今年的聖誕香氛系列就以提到香奈兒香氛，一定不會被漏掉的超經典N°5系列作為主角，打造出一系列節慶禮盒。首先是N°5系列粉絲不可錯過的香氛珠寶盒，外表潔白簡約的禮盒一打開就能看到經典香奈兒香氛瓶身，旁邊圍繞著可愛的迷你版香奈兒紙袋，搭配雪花片片的亮粉點綴，就猶如珠寶盒般華麗又奢華，有N°5、N°5L'EAU和摩登COCO 三種香氛可選擇。

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／記者張毓容攝）

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／記者張毓容攝）


▲香奈兒 N°5 IT 精巧香水、N°5 L'EAU IT 精巧香水，NT$3,000。（圖／記者張毓容攝）

去年聖誕限定曾推出過N°5 L'EAU的隨身版20ml小香水，猶如保濕噴霧設計的輕巧瓶身就很受到歡迎，而今年小香再進化，推出更輕便的「精巧香水」，縮小到唇膏等級大小，精緻小巧的尺寸跟香奈兒水唇露相去不遠，從包裝到尺寸都完美化身唇膏，不僅放得下手拿包，放在口袋也完全沒問題，搭配旋轉式開蓋，單手就能輕鬆開啟和噴灑。

N°5精巧版以黑色瓶身點綴金色飾邊，N°5 L'EAU精巧版則以白色瓶身搭配黑色飾邊，不用打開噴出也能輕鬆辨別，一組精巧香水同時隨附2支補充瓶。

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▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／記者張毓容攝）

▲香奈兒 N°5 IT 限量香水禮盒、N°5 L'EAU IT 限量香水禮盒，NT$6,980。（圖／記者張毓容攝）

想同時擁有經典瓶身和輕便版的人則可選擇限量香水禮盒款，內含100ml大小經典香奈兒香水和精巧香水（7ml），讓你在家可收藏，隨身可攜帶。

▲香奈兒聖誕限定香氛系列。（圖／記者張毓容攝）

▲香奈兒 N°5絲光柔膚身體精萃，250ml，NT$3,740。（圖／記者張毓容攝）

去年一推出就大受歡迎的N°5絲光柔膚身體精萃，今年再度登場，如精華水般輕盈的質地內，加入了大量超細緻的金色亮粉微粒，就像會流動的金色星沙，是幫肌膚增添亮澤又帶有香氣的心機必備小物。
 

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關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, 香奈兒, 香氛, N°5 , 香水, 禮盒
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