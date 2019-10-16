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Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲內含100個內嵌金屬環籌碼的Tiffany旅行撲克牌遊戲組96,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.近日為男士推出專屬系列Tiffany Men’s，品項涵蓋珠寶、腕錶、配飾與家居用品，最有趣的是顧及男士對品味生活的重視，推出不少令人眼睛為之一亮的「玩具」，包括撞球組、要價96,000元的旅行撲克牌遊戲組等，每項娛樂配備都是精品級。

▲▼Tiffany,LV 。（圖／品牌提供）▲▼Tiffany,LV 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany推出撞球組（左），鑰匙圈、鈔票夾、鋪克牌、杯子與湯匙也都出自品牌設計。

而為男士設計的Tiffany 1837 Makers銀製生活精品，靈感則來自品牌器皿工坊與手工打造運動獎盃的傳統，打造印有「T & CO MAKERS」、「NY」、「AG925」字樣的日常必備的鑰匙圈、鈔票夾、探險不可或缺的指南針，以及純銀隨身酒壺、冰塊夾與黃銅開瓶器等，從生活小物展現品牌在銀藝領域的專精。

▲▼Tiffany,LV 。（圖／品牌提供）▲▼Tiffany,LV 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany 1837 Makers純銀隨身酒壺（左）32,000元，純銀與黃銅開瓶器13,500元。

而在皮件領域翹楚LV（Louis Vuitton，路易威登），也推出不少趣味小物，例如ARSÈNE 撲克牌連收納袋、內含3顆高爾夫球與4個高爾夫球的ANDREWS高爾夫球套件等，小細節都講究。

▲▼Tiffany,LV 。（圖／品牌提供）

▲LV ANDREWS高爾夫球套件28,600元，ARSÈNE 撲克牌連收納袋16,300元。（圖／翻攝LV官網）

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, LV, Louis Vuitton, 路易威登
fashion.net

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