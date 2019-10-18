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想換工作？《富比世》雜誌：符合5項情況別留戀

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▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

▲覺得工作很累？審視自己的狀況是否該面對新挑戰。（圖／LibreStock）

編輯／借借

接近年底工作倦怠感愈來愈重，「我還要在這裡繼續浪費時間嗎？」「但最近景氣真的都不是太好...」美國《富比世》雜誌曾以5種狀況，建議讀者以此判斷是否須轉職，或許能讓你也好好想一想。

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲年後有離職念頭很平常，有幾點助你判斷是否適合現在的工作。（圖／pixabay）

根據某大學調查報告指出，一般上班族的離職原因，可從待在這間公司多久看出端倪，3個月以內多但是工作本身內容不自身期待；6個月內則是與上司（尤其是直屬上級）的互動有關；2年內離職則多但是公司價值觀與個人觀念有衝突；3年左右離職主因則是成長與晉升空間有限，以及倦怠因素等。

然而商業社交平台LinkedIn之前進行的全球調查，表示白領階級僅15%表示不會想要離開去別的公司，意即全球近85%的上班族，都不排除轉職，《富比世》雜誌列出5種狀況，若全數符合，建議在新的一年，需要多多接觸外界尋找更多可能性。

▲▼工作,職場。（圖／翻攝PEXELS）

▲許多人都對轉職抱持開放態度，但其實只有25%的人會積極實行。（圖／pixabay）

工作吃力
每個人都有拿手與不拿手的項目，而好主管會將適合的人擺在適合的位置，而這份工作已經努力過一段時間，總是覺得做不好，無法達到要求，可能這項工作內容無法讓你發揮所長。

只為了領薪水留下
若一份工作只是為了賺錢，最大吃虧的人是自己，首先無法在工作上以得過且過的心態更積極，此外還付出了青春跟其他可發展的機會。

無法融入團隊
可能在上司溝通方面你不拿手，但對於同事的互動也很冷冰冰，持續沒有歸屬感，也很難燃起對工作上的熱情，表現也無法被期待。

▲職場,同事,人際。（圖／取自pixabay）

▲一直無法融入團隊，工作上的沈重感會更大。（圖／pixabay）

只收到負面評價
努力很久卻一直得不到正面回應，上司有功無賞，只有給負面回饋，這環境就不正常。

不想跟親友討論自己的工作
在與親友等與工作不相關的私下聚會時，當別人問起工作，你不想談或倦於回應，連抱怨都懶，代表心理不認同它，去找份自己喜歡的工作吧。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 轉職, 富比世, 年後轉職, 生涯規劃
fashion.net

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