fb ig video ETtoday search mobile

瞬間減齡又小臉！「高馬尾6秘技」學起來

> >

▲▼「高馬尾6秘技」學起來。（圖／翻攝自FB、小紅書）

▲高馬尾造型給人減齡感。（圖／翻攝自小紅書/宅大經，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高馬尾這髮型說來神奇，不僅能彌補頭型，還能修飾臉型。一個完美的馬尾，固定位置相當重要，綁太低會有嬸味，太高又很奇怪，最完美應該落在在下巴到耳朵延長線位置。遵守以下幾個原則，輕鬆綁出減齡時髦味。

1.綁之前「捲度打底」

髮量不足又或是髮量偏細的女生，建議可以先用電捲棒打底，髮絲帶點鬆柔感會比較好看。

2.千萬不要梳頭

綁髮前通常會將頭髮梳順，但請千萬別梳頭，因為梳順的頭髮容易緊貼頭皮，綁起來很難有修飾頭型的飽滿感。

▲▼「高馬尾6秘技」學起來。（圖／翻攝自FB、小紅書）

3.綁髮時手要鬆

綁馬尾時，不需要使太大力氣，雙手放鬆將頭髮抓到耳朵正上方高度，不用綁得很整齊。

4.調整後腦杓高度

抓起髮絲時，盡量把後方頭髮抓鬆一點，因為事前沒梳頭，綁起來就會有個自然弧度，若落下太多髮絲，用小黑夾固定就好。

▲▼「高馬尾6秘技」學起來。（圖／翻攝自FB、小紅書）

5.把胎毛和鬢角抓出來

額頭兩側要留一點碎髮下來，耳朵旁垂落一點髮絲更好，這些都有助於修飾臉型。

6.修飾髮際線

馬尾漂亮與否，重點在於髮際線。有的女生髮際線較高，就應該留一點碎髮，來遮擋髮際線。你可以用手打圈方式搓出額頭旁的碎髮，前提是你必須找髮型時剪出一定量的碎髮，這樣才好做造型。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

馬尾, 綁髮, 減齡, 技巧
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕 迪麗熱巴希臘婚紗照曝光！傲人上圍配天使燦笑　網讚：無可挑剔 曖昧對象做的舉動是好還是壞？測你的感情進展 曾之喬絕美穿搭走遍米蘭　超過10套完勝時裝週與街頭 李敏鎬曬泳池照　臂肌加翹臀讓粉絲心癢，直呼「想看正面」 海賊迷必搶！ONE PIECE x PUMA聯名鞋　「金鑰匙、草帽」全上腳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面