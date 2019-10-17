瞬間減齡又小臉！「高馬尾6秘技」學起來

▲高馬尾造型給人減齡感。（圖／翻攝自小紅書/宅大經，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高馬尾這髮型說來神奇，不僅能彌補頭型，還能修飾臉型。一個完美的馬尾，固定位置相當重要，綁太低會有嬸味，太高又很奇怪，最完美應該落在在下巴到耳朵延長線位置。遵守以下幾個原則，輕鬆綁出減齡時髦味。

1.綁之前「捲度打底」

髮量不足又或是髮量偏細的女生，建議可以先用電捲棒打底，髮絲帶點鬆柔感會比較好看。

2.千萬不要梳頭

綁髮前通常會將頭髮梳順，但請千萬別梳頭，因為梳順的頭髮容易緊貼頭皮，綁起來很難有修飾頭型的飽滿感。

3.綁髮時手要鬆

綁馬尾時，不需要使太大力氣，雙手放鬆將頭髮抓到耳朵正上方高度，不用綁得很整齊。

4.調整後腦杓高度

抓起髮絲時，盡量把後方頭髮抓鬆一點，因為事前沒梳頭，綁起來就會有個自然弧度，若落下太多髮絲，用小黑夾固定就好。

5.把胎毛和鬢角抓出來

額頭兩側要留一點碎髮下來，耳朵旁垂落一點髮絲更好，這些都有助於修飾臉型。

6.修飾髮際線

馬尾漂亮與否，重點在於髮際線。有的女生髮際線較高，就應該留一點碎髮，來遮擋髮際線。你可以用手打圈方式搓出額頭旁的碎髮，前提是你必須找髮型時剪出一定量的碎髮，這樣才好做造型。

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