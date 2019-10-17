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12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛時，有時難免會有打翻醋罈子的時候，吃醋也是在意另一半的「特別」表現，偶爾吃點無傷大雅的醋，還能增加兩人間的情趣，讓感情更好更甜蜜，但怕就怕你看不出另一半正在「吃醋」。快來看看12星座吃醋時會有什麼反應，下次再碰到就能知道「原來他／她在吃醋」！

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

水瓶座

水瓶座在感情上很敏感，但又很愛面子，所以吃醋的時候，也不想被另一半知道，嘴上會一直說「沒事」「沒什麼好吃醋的」，但同時又會忍不住說情敵的各種壞話，這就代表他們真的是打翻醋罈子了。

雙魚座

在感情方面非常敏感的雙魚座，雖然因為個性關係不會跟你大吵大鬧，但絕對會用各種方式把吃醋表現得淋漓盡致，時不時掉眼淚、各種委屈表情、不開心的氣氛，讓你不哄都不行。

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

牡羊座

喜歡直來直往、屬於行動派的牡羊座，天生藏不住話，所以就連吃醋也會直接表現出來，不會隱藏更不會客氣，也因為他們會忍不住內心的不滿和不安感，如果這時另一半沒有把事情說清楚的話，極可能會引爆牡羊的怒氣而發生爭吵。

金牛座

耐性十足又有不認輸、好強個性的金牛座如果吃醋了，他們不會直接說出來，而會自己生悶氣不理另一半，讓對方猜原因。如果另一半猜不到，他們會覺得你不夠在乎他，但如果你猜到了，他們又會假裝沒事，不想讓你覺得自己小氣愛吃醋。

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

雙子座

對於聰明靈敏的雙子座而言，絕不會悶不吭聲的讓自己承受不愉快的情緒，所以平常不太會撒嬌的雙子，吃醋時會撒嬌、耍耍小性子讓你哄，利用傲嬌讓對方知道自己不開心。

巨蟹座

當生性溫和、包容力強的巨蟹座吃醋時，他們大多不會直接告訴另一半，也不會表現出來，會自己忍著，想辦法度過不愉快的心情，看似沒事了，但之後若跟另一半發生爭吵時，就會把這些都拿出來一起說。

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獅子座

獅子座喜歡掌控大局，就連談戀愛也霸氣十足，任何情感都會很坦率地表現出來，所以一旦吃醋了，他們絕不會掩飾，會直接了當表現出「我吃醋了」的狀態給你看。

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

處女座

處女座平時很理性又講求實際，但吃醋時就會露出不理智的一面，把愛挑惕的特質發揮到最大，到處找碴，還會說一些會讓你難受的話來攻擊你。

天秤座

身為最會糾結星座的天秤座，就連吃醋時也沒有偏離「糾結」的軌道，想讓另一半知道自己吃醋了，但又不想表現的太明顯，想讓對方知道自己不開心，但又不想表現出不開心的樣子，讓人看不懂他們到底是不是吃醋。

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

天蠍座

情感反應強烈的天蠍座，佔有慾是出名的強，一旦自己的情人與其他異性交情好一點或走得稍微近一點，就會立刻打翻醋罈子，用表情、言語、動作所有方法讓所有人知道「我在吃醋，我很不爽！」完全不掩飾，也掩飾不了。

射手座

天性樂觀、豁達的射手座不喜歡一直處於煩惱、情緒不好的狀態，所以當他們吃醋時，會很坦率的表現出來，不會辛苦壓抑，並會自己找到消化方式，再你還來不及的反應時，他們又好了，可以說射手的醋意給人來匆匆，去也匆匆的感覺。

▲12星座吃醋的樣子。（圖／翻攝unsplash、pexels）

摩羯座

為了不讓自己顯得幼稚，摩羯座吃醋時就算再不爽，也會裝作很大氣，一副若無其事的樣子，維持著成熟的形象，但表面上雖然看起來很平靜，其實他們內心早就波濤洶湧，最後會忍不住一直問你各種問題。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 吃醋, 醋意, 表現, 吵架
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