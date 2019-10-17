乾癢泛紅也別慌！保養專家提點換季4大守則：保養步驟3個就夠了

▲肌膚出現刺痛、紅腫狀況不一定是過敏或敏感肌，大多是受到換季氣候變化大的影響。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)

記者張毓容／台北報導

最近進入換季時節，天氣忽冷忽熱，不少人肌膚都開始出現刺痛、紅腫的狀況，甚至以為肌膚過敏了或自己變成敏感肌，保養專家凱鈞老師解答「其實這是肌膚受到環境氣候影響，抵抗力下降而出現的敏弱情況」，跟過敏不一樣。

有些人就連吹風或使用保養品也會出現不舒服的感覺，不知道該怎麼保養才好，凱鈞老師提點，保養上可依循以下4大守則，搭配健康作息，就能讓肌膚在換季時也能乖乖聽話。

▲換季時可將卸妝、清潔產品換用溫和型。(圖／翻攝IG@shuniibeauty.jpg)

1.卸妝清潔要溫和



在肌膚有狀況時，清潔步驟更要留意，卸妝、洗臉這些步驟都要「溫和&精準」的掌握好，也就是卸妝和清潔的產品選擇比較溫和型的，像是氨基酸洗面乳，泡沫很細緻又有保濕效果，就能很做到溫和的清潔；卸妝則可依不同膚質，選擇清爽或滋潤型，甚至現在很多醫美品牌都有出抗敏感的卸妝產品，也很適合。

而除了洗卸產品的選擇外，記得卸妝或洗臉時不要大力搓洗，而是用指腹輕輕按摩，也不要搓洗過長時間，以免造成過度清潔的問題，反而對肌膚更不好。

2.視肌膚狀況去角質



如果沒有上述那些肌膚敏感、脆弱的情況，換季時建議還是要定期做去角質，比如一週做一次溫和的去角質，因為肌膚處在比較乾燥的狀況下，很容易堆積老廢角質，而影響保養品的吸收效果。這時候建議可以運用使用起來較溫和的去角質泥或去角質凝膠來清潔，也可加速後續的保養品吸收。

▲其實平時的基礎保養步驟2～3個品項就夠了。(圖／翻攝IG@miyoshi.aa、@laneige_kr)



3.選擇成分簡單的保濕產品



在平時的基礎護理上，可選擇能密集補充水分的保濕系列，像是玻尿酸、膠原蛋白或尿素等相關保濕成分都可以，且不用在臉上層層塗擦太多，凱鈞老師建議基本上保養步驟2～3個品項就滿完整的。比方說，擦上溫和保溼化妝水後，再用密集保濕精華或安瓶，最後用乳液或是乳霜鎖水，這樣就夠了。

但要注意，這時候保養品要盡量選擇成分簡單，並以單純高效保濕為主，尤其是有加上玻尿酸或膠原蛋白的產品，後續一定要用含油的保養品鎖水，這樣才不會讓好不容易補充的水分，一下子又散失掉了。

4.適時用面膜深層滋養



除了平時的基礎保濕護理，凱鈞老師也建議在週間可再增加一到兩次加強護理的保濕面膜，一來可讓肌膚大量吸取水分，二來也能幫助肌膚對抗在這種天氣變化大時會有水分流失又保存不易的問題。尤其在這種換季時候，可以適時運用這些溫和的小分子保濕產品，幫助肌膚加強補水，深層滋養肌膚。

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