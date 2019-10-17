拿出來補妝超驕傲！嬌蘭聖誕彩妝像極了夢幻逸品

▲嬌蘭聖誕彩妝金光閃閃，外型實力兼具很值得下手。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

嬌蘭2019聖誕彩妝以璀璨金漾為主題，奢華細緻的外型，足以媲美收藏級逸品，包含如高訂晚宴包的10色眼彩盤、晚霞暖金色的四色蜜粉球，以及3種不同質地的紅寶之吻高訂唇膏，另有3種鉚釘皮革紋切割面彩殼，供你選擇。

▲璀璨金漾眼彩盤，3,300元。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

這款10色眼彩盤夠誠意，共分為柔霧、光澤與金屬光質地。包含珍珠虹光色、乾燥玫瑰粉、浪漫紫藕色，以及秋冬必備的煙燻綠及璀璨金。10款顏色皆可乾濕兩用，可疊擦出多種風格彩妝，無論任何場合，璀璨金漾眼彩盤都可讓您隨時裝扮雙眼。

▲幻彩流星蜜粉球（璀璨金漾限量版），2,480元

今年將經典幻彩流星蜜粉球幻化成如晚霞般的一抹暖光，添加四款由細緻星鑽粉末研磨製成的修飾粉球，包含玫瑰金、珍珠白、豆沙粉及冬日橙橘，一刷過肌膚，立刻修飾提亮。

▲紅寶之吻高訂唇膏（璀璨金漾限量版），1,130元。

今年聖誕節特別推出三種質地的Rouge G 紅寶之吻唇膏，包含柔霧光酒紅色(N94)、金屬光裸膚米(N95)，以及緞光豐潤紅木色(N96)。

▲紅寶之吻高訂唇膏彩殼（璀璨金漾限量版），800元。

隨著限定唇膏更推出紅寶之吻璀璨金漾限量版彩殼，包含金色、石榴紅與鑽黑款。三款新彩殼，而鉚釘皮革紋切割面，隨著光線閃耀內斂光澤。

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