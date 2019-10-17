偶爾嘴饞也不怕胖！「3個」飲食習慣趕走腰間小腹肉

▲培養聰明飲食習慣，即便多吃也不怕體重失控。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official，以下同）

編輯／Lily

天氣越來越冷，容易發懶且活動力下降，更可怕的是晚上又很容易餓，夜晚進食太多的下場就是新陳代謝緩慢，容易堆積脂肪，才發現小腹腰間多了一圈肉。在限額範圍內吃點無妨，搭配以下3個飲食習慣，把發胖機率降到最低。

▲冰飲喝太多容易養成寒性體質。

1.少吃生冷食物

就中醫角度來說，飲食生冷易致胃寒，特別是女生，還會引致宮寒，生理期疼痛機率高。

進一步來說，如果胃部寒涼，食物難以消化，就需要更多能量運行，進而造成體溫下降，新陳代謝減慢，更影響甲狀腺分泌，變成易胖體質。想喝手搖飲料時，去冰是基本，能喝水是最好了。

▲豆類營養價值高，但吃多無益。（圖／Unsplash，以下同）

2.多攝取豆類

豆類對身體好處多多，它含有豐富的大豆異黃酮，有助降低體內膽固醇，對減重助益大。更有營養師宣導過喝豆漿健康減重必要性。豆類更含豐富纖維，能吸收體內多餘水分，幫助減少脂肪積聚。但是黃豆內的寡糖無法被人體吸收，所以食用也不能過量，否則容易導致脹氣。

▲黑芝麻食用方便，撒在飯菜上就OK。

3.多食鈣質能降體脂

鈣質對於人體的好處不用贅述，先前更有美國學者發現，高鈣飲食能幫助降低體脂，也就是說能幫助減重。除了我們知道的牛奶，多吃堅果和黑芝麻也能幫助補鈣，人體吸收有限，營養師建議少量多次攝取，會比一餐吃足高鈣好。過度的咖啡、酒類、碳酸飲料。

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