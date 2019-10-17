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一天賺10億　新光三越信義周慶開跑3千人等開門搶特惠組

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▲ 新光三越信義新天地周年慶首日，化妝品人氣仍旺。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

全台最大百貨群新光三越信義新天地周年慶今（10／17）開跑，線上線下共祭出600萬組特惠組吸客，一早在11點未開店前，店外約有3000人等進場搶限量優惠，SKII、雅詩蘭黛一開門就爆滿，除了化妝品之外，空氣清淨機持續熱銷，首日預購就超過300台，新光三越表示，今日人潮符合預期，首日業績上看10億元。

▲▼ 新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲開門前館外約有3000人等進場。（圖／記者湯興漢攝）

信義新天地周年慶從10／17至10／30開跑，優惠期間全館滿5,000元送500元抵用券，化妝品滿2,000元送200元抵用券，大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。貴賓卡與APP會員首7日（10／17至10／23）大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送1,000元抵用券。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多美妝品牌在開店前集結打氣，氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝）

近年百貨APP線上促銷風氣逐漸興起，最早發展APP的百貨新光三越，今年也首度祭出破萬組的特惠上線，且在上午10點就開始提前販售，許多民眾一早來排隊，手裡還滑著APP同時搶貨，民眾陳小姐表示，每年開打都會來排SKII特惠組，今年因為線上也開賣，排隊時還能順便滑一下。

▲▼ 新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲SKII在開店前便有民眾在店外排隊，開門5分鐘就有人結帳。（圖／記者湯興漢攝）

因應APP線上搶貨之故，今年前來排隊民眾臉上感覺輕鬆不少，沒有像以往這麼緊張，開門後也少見狂奔的狀況，多數消費者都順序魚貫的走入門口，「感覺更優雅了」。

新光三越表示，首日預估來店人數可達20萬人次，化妝品是重點之外，包括空氣清淨機、氣炸鍋與手持無線吸塵器，也各預估有超過數百台的銷量。

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶, 開打
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