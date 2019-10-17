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裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣也買得到

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編輯／Emily　圖／星巴克提供、博客來

星巴克隨行杯常常推出各種新花樣，就算保溫瓶、馬克杯已經一大堆，看到新品還是會心癢癢～這次星巴克隨著萬聖節系列，也推出了之前在國外搶翻的「冷變TOGO隨行杯」，這款杯子裝入冷飲後居然會變色！杯身因為溫度改變而產生顏色變化，漸層效果看起來酷炫又有趣，難怪之前IG上大家瘋狂分享，現在台灣終於也買得到了！

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

「冷變TOGO隨行杯」一組共有五款，顏色分別為粉紅、淺藍、橘黃、亮黃、藍綠色，裝入冷水之後粉紅、淺藍、橘黃會變成深一階的色調，亮黃轉變成綠色，藍綠色則變成紫紅莓果色。雖然只是喝水，卻像在喝色彩繽紛的冰沙一樣！

＃冷變TOGO隨行杯組（五個一組），NT＄780

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

▲星巴克冷變隨行杯。（圖／翻攝自starbucks.com.tw）

這款隨行杯是因為溫度降低而產生顏色變化，所以要注意只能裝冷飲，不可以裝熱飲！不然有可能會破壞杯子的冷變效果、產生危險，平常也要避免將它冷凍或放置在高溫和陽光會直射的地方，杯子的變色效果才能好好維持。

►好想要，錢包再也守不住了

為了慶祝萬聖節，台灣星巴克要在10月25日推出限定的「萬聖節南瓜風味那堤」。這款飲品的靈感來源是南瓜派，將義式濃縮咖啡與牛奶混合，搭配南瓜、丁香、肉桂、荳蔻等西方特殊香料，調配成超有萬聖節風味的咖啡～開賣時一定要趕快去喝看看！

＃萬聖節南瓜風味那堤，Tall NT$145、Grande NT$160、Venti NT$175

▲萬聖節南瓜風味那堤。（圖／星巴克提供）

隨著天氣漸漸變涼，如果想用杯子裝熱飲，國外星巴克也有推出萬聖節系列的熱飲隨行杯。一組有六個款式，顏色都很有萬聖節氣息，杯身還印上黑貓、蜘蛛網、南瓜等相關圖案，超級應景！

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關鍵字：

星巴克, 冷變杯, 隨行杯, 變色, 冷飲
fashion.net

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