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你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

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▲狗狗貓（圖／翻攝自Pinterest）

相信每個人對寵物的定義都不一樣，有人是將其視為心靈的慰藉、有人把牠們當孩子疼愛、也有人習慣將毛小孩作為家人般看待，無論是什麼原因，都是出自於內心的「愛」。

說到寵物的類型，大家最常選擇飼養狗兒或貓咪，而其中的原因，其實與人本身的性格有很大的關係喔！跟著編輯一起探究，看你是屬於「忠心耿耿」的狗兒、或是「神秘兮兮」的貓咪呢？

給喜歡狗兒的你

外向活潑、喜歡熱鬧

▲狗狗貓（圖／翻攝自Pinterest）

▲（圖／翻攝自PinterestPinterest，以下皆同）

仔細觀察後，不難發現喜歡狗狗的人，都很喜歡與人互動。例如結交一些「狗友」，定期一起帶毛小孩外出踏青，或是共同舉辦一些活動；熱愛結交朋友、接觸不同領域的人，也很享受在人群中且熱鬧的場合中。

正義感十足

就像狗狗會捍衛、保護主人一樣，愛狗兒的人，不少也有類似的性格。例如看到朋友受委屈，或是在工作上發現同儕遇到不平等的待遇時，他們都會非常具有正義感並與對方同仇敵愾，甚至勇敢地挺身而出。

追求安定、平穩

▲狗狗貓（圖／翻攝自Pinterest）

不過，這類型的人通常比較不喜歡改變，追求的比較像是一種安穩的生活。其實，這就有點像狗狗對主人的服從一樣，只要能舒服、穩定地待在主人的身邊，對牠們而言就是最大的快樂與幸福。

給喜歡貓咪的你

愛好自由、獨立自主

▲狗狗貓（圖／翻攝自Pinterest）

很明顯的，比較喜歡貓咪的人個性通常較為獨立，而且非常享受一個人獨處的時光，即便需要自己去從事任何事情，都能夠自適自在；相反地，在人群多的地方，他們反而會比較安靜，屬於默默的一群。

行動力極強

編輯覺得這點非常準！當貓兒看到獵物的時候，眼睛會變得又圓又大，發揮極高的觀察力和敏銳度，只為將獵物抓到手；這個動作，是不是很像那種行動力強，或是可以很精準地發揮所長，得到心之所想的人呢？

善變是家常便飯

▲狗狗貓（圖／翻攝自Pinterest）

貓奴們一定都有遇過，前一秒貓兒還很舒適地趴在你的腿上，下一秒卻不知道什麼原因跑掉躲起來，當你心裡充滿問號的時候，牠又突然跳上來。善變是貓的「原始性格」，不少愛貓人士同樣也有類似的個性，例如前一天決定的提案，隔天又有了 180 度的大轉變，讓周圍的人摸不著頭緒。

雖然說，每個人的個性和家庭、成長環境脫不了關係，但就喜歡的寵物來作論述，其實某部分來說，也是有一種「奧妙」的準確度呢。那你呢？你覺得自己是屬於貓派性格還是狗派性格呢？

延伸閱讀：

面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！

就是好狗命！全台「寵物友善民宿」讓妳帶毛小孩一起旅行趣

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 寵物, 狗狗, 貓咪, 性格, 運勢
fashion.net

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