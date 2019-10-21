2019日本藥妝店必買清單TOP 10　大眼神器、綠茶咖啡回購率爆高

不少人都會趁假期安排海外旅遊。對台灣人來說，鄰近的日本便是一個很好的選擇，這裡一直都是個集結輕旅行、美食、文化、購物的觀光勝地。

每回到日本，大家絕對會到藥妝店購買一些生活用品、美妝、零食等，超高的 CP 值更是讓我們買到手軟！以下特別整理了近期去日本常買的 10 大藥妝產品，趕緊筆記起當作「口袋名單」吧！

1. BCL Saborino 早安面膜





身為女性，常常會因為生理、心理等內外在因素，影響了膚況，最明顯的是，如果前一天熬夜，隔天早上便會很難上妝，硬是化妝過不久也容易出現浮粉的現象，讓人十分氣惱。

BCL 這款黃色早安面膜一般大眾肌膚皆可使用，含有維他命Ｃ誘導體以及許多植物萃取，如小黃瓜果食精華、柑橘油、玻尿酸鈉、蘋果酸等保濕成分。使用方法很簡單，早上起床洗好臉後，敷上 1 至 2 分鐘喚醒肌膚，讓一整天的妝感都能服服貼貼。

2. 毛穴撫子-角質對策洗顏粉





前陣子，「毛穴撫子」商品在台灣爆紅，不管是洗顏或是卸妝系列，都成為大家到日本藥妝店必買的商品之一。

洗顏粉的質地為小蘇打，可深入毛孔讓髒汙浮出，進而去除惱人的黑頭粉刺。先倒一點洗顏粉再加入一點水，結晶體便會化為柔軟的磨砂顆粒，將老廢的角質帶走，溫和且不傷皮膚。長期使用就有機會告別草莓鼻或坑坑疤疤的毛細孔。

3. Imju薏仁清潤化妝水





Imju 薏仁清潤化妝水可說是平價化妝水的代表，且回購率超高！

其成分取自於天然保濕的薏仁，不含香料、界面活性劑的添加，刺激性很低，當然對肌膚就相對溫和。由於薏仁中有豐富的胺基酸、維他命 B 群與蛋白質，故能促進新陳代謝、調理肌膚、改善粗糙、痘痘等問題。不過，這款化妝水網路的評價很兩極，大家可以自行斟酌使用喔！

4. 大正百保能黃金 A 微粒





面對秋冬早晚溫差大的氣候，人們很容易出現感冒的症狀。不過，有時候病情還沒有那麼嚴重時，就不會想去看醫生。這時候，日本的大正百保能黃金 A 微粒，就派上用場了。

大正屬於日本製藥廠的老字號，且此商品已有半世紀以上的歷史，也是許多日本家庭常備的成藥。不過，由於台灣尚未核可其中二氫可待因的成分，故 6 歲以下的孩童還是不要擅自食用，也提醒大家如果真的很不舒服，還是要盡早就醫喔！

5. 森下仁丹晶球益生菌





早期在台灣紅遍大街小巷的銀粒仁丹（翹鬍子仁丹），來自於日本百年企業森下仁丹，其商品晶球益生菌，在日本益生菌市場上已連續 22 年市占率第一名，透過晶球包覆比菲德氏菌，不被胃酸侵蝕，讓好菌能順利抵達腸道，調整腸內菌叢的平衡、幫助排便順暢、調整體質。不僅好攜帶，且搭配溫冷水就可食用，至今仍是日本家家戶戶必備的保健品。

此外，森下仁丹近年也推出「整晚貼眼膜」和「整晚貼法令紋膜」，日本熱銷突破 500 萬盒，屬於懶美人保養品，有助於改善眼下黯沉、細紋、乾燥，建議於基礎保養（上完化妝水、乳液、精華乳）後敷上，稍微等保養吸收後，貼著一整晚睡覺，隔天早上再撕下即可。

6. 龍角散清喉直爽顆粒





大家對龍角散應該都不陌生吧！在感冒初期喉嚨有點癢癢的時候，或者突如其來的乾咳，龍角散都是一個很好的「鎮壓」良品。

有別於以往的粉狀形態，最近新發售的「龍角散清喉直爽顆粒」，類似喉糖的概念，入口即化，能滋潤咽喉協助排痰，且涼涼的薄荷也能為喉嚨帶來清涼的舒適感唷！

7. Fine 綠茶咖啡速孅飲

關於綠茶可以促進新陳代謝的說法，相信不少人都有聽過。但，大家有聽過綠茶咖啡嗎？由日本知名門診醫生工藤孝文博士親自監督的「 Fine 綠茶咖啡速孅飲」，添加「靜岡川根茶+綠咖啡」，其中「兒茶素、綠原酸、咖啡因」等成分有助於提升新陳代謝的效果，使用 -196 度極凍冷萃技術，保留原原始風味，以綠茶的芳醇，包覆咖啡特有的苦澀，輕鬆無負擔，號稱最偷懶的暢纖秘密武器。

8. KISS ME 花漾美姬睫毛膏





KISS ME 的睫毛膏，真的是許多女孩蛻變為女人後，都不斷回購的商品之一！

標榜防水、捲翹、360 度超立體的睫毛膏，刷起來完全沒有黏膩、糾結的感覺，其中添加了山茶花油和蜂王乳、堅果油等保護睫毛的成分，且卸妝時只要用溫水沾卸妝棉輕輕擦拭即可輕鬆卸除，也不會傷害到睫毛喔！

9. Mejikaliner 雙眼皮筆





筆狀的 Mejikaliner 雙眼皮筆，屬於夜用型的。睡前時，做完所有基礎保養後，確認眼皮是乾燥的情況下再輕輕於眼皮上塗上淡淡的一條膠，許多女孩都形容：「隔天一早就會出現奇蹟般的雙眼皮。」

由於本身筆狀的設計，因此在擠出雙眼皮膠液體的時候會更好控制線條，但需要注意的是，裡面含有酒精成分，如果容易過敏的人要自己斟酌使用喔！（延伸閱讀：穿搭苦手必看！讓日本插畫家 Momo 拯救每日煩惱上班穿什麼的你）

10. UHA 味覺糖 Kororo 軟糖





看了這麼多生活用品後，最後來看看必買的零食吧！有不少朋友，一定都很喜歡日本的糖果、軟糖，特別是無聊或是上班想睡覺的時候，吃上一個心情便會瞬間好轉。

這裡要介紹的是 UHA 味覺糖的「Kororo 軟糖」，不僅口味豐富，吃下去還有水果的香甜和 Q 彈的口感，一不注意就會把整包吃完。此外，Kororo 軟糖也很適合作為送給朋友、同事的伴手禮，大家還能互相交換口味，一起分享這份甜蜜！

日本是不是超級好買呢？光是一個藥妝店，就讓人無法自拔，而且除了精選的這 10 項之外，還有很多可以買的好東西啊！不論是健康保健品、美妝、生活用品等，都能在這裡找到，未來如果有計畫要去日本旅遊，真的得多存一點錢呢！

文／女子學 圖／森下仁丹、Pinterest、UHA Hong Kong 粉絲專頁、Amazon、365本舖、小哈比愛漂亮

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