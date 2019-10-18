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亮･珠寶／男人也愛珠寶　Tiffany專屬系列型爆

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.首度為男性推出專屬珠寶系列Tiffany Men’s。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紅毯上男星除了戴名錶，近年來珠寶胸針也是不可或缺的重要配件，那日常生活呢？未必要華麗，但要有型，Tiffany & Co.近日首度為男性推出專屬珠寶系列Tiffany Men’s，一個是硬派的吊牌式設計的Tiffany 1837 Makers主題，另一是裝飾感強烈的Diamond Point系列，18K金或純銀打造的新首飾，單戴或混搭都行。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲金材昱9月來台出席Tiffany活動，穿深墨綠色西裝搭配Tiffany摩根石石上鳥胸針。

台灣的珠寶收藏家中不乏品味卓越的男性，部分藏家欣賞天然寶石之美，專搜頂級的美鑽與彩色寶石；另一類藝術型男士，本身珍藏畫作、雕塑品，因此重視珠寶的設計感，Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger的作品如「石上鳥」胸針，即深受台灣藏家青睞。品牌深切感受到男士對珠寶的需求，今年Blue Book頂級珠寶系列首度加入專為男士設計的作品，近日更迎來適合日常穿搭的生活珠寶。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲日本男星窪塚洋介（上）與美國男星傑夫高布倫出席Tiffany於美國洛杉磯舉辦之男士系列發表會，截然不同的風格都能搭配珠寶。

從日前於洛杉磯舉辦的Tiffany Men’s發表會，日本男星窪塚洋介的輕鬆穿搭、66歲好萊塢男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）別上珠寶胸針的正裝look，兩人都搭配新款手環，顯見新設計與不同穿衣風格，都能完美搭配。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany 1837 Makers 18K金吊牌鍊墜（左）134,000元，同系列純銀鍊墜11,500元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany 1837 Makers 18K金窄版手鍊240,000元。

以吊牌為主要輪廓的Tiffany 1837 Makers系列，靈感源自品牌器皿工作坊與手工打造運動獎盃的傳統，18K金與純銀打造的珠寶上有「T & CO MAKERS」、「NY」、「AG925」字樣，意在展現品牌銀藝傳統與制定美國純銀標準的事蹟，搭配鍊結的設計，整體散發陽剛氣息。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Diamond point方盤（左）45,500元，Diamond Point 18K金手環未定價。

Diamond Point系列則運用壓印技術輔以手工拋光，於戒指、手環上展現如鑽石尖底造型的紋理圖案，單戴即相當醒目。喔，對了，早在Tiffany正式推出Tiffany Men’s男士珠寶前，演藝圈潮男如蕭敬騰、羅志祥、南韓男星Rain早已戴著Hardwear或T系列珠寶亮相，現在又多了不少新設計可大玩混搭了。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Rain 5月來台時巧妙將Tiffany HardWear項鍊繞成手環戴。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲T true 寬版戒指（由上至下）47,500元，1837 Makers戒指未定價、Diamond point純銀戒指15,000元。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 男士珠寶
fashion.net

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