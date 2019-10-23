從街頭到舞台！頑童小春一路走來以「#沒在怕的」氣勢、闖出名堂制霸全世界

▲「頑童MJ116」小春，從小到大是標準無所畏懼「沒在怕的」鐵漢，其實私下也是個大男孩，熱愛棒球。（圖／adidas提供）

時尚中心／綜合報導

嘻哈天團「頑童MJ116」去年拿下金曲獎「最佳演唱組合」，後來團員各自以單飛不解散發展，讓歌迷非常錯愕，但他們仍持續做出好音樂震撼樂壇。說到頑童的小春，臉上總是寫著酷字，從小到大是標準「沒在怕的」鐵漢，一副無所畏懼的態度，但其實私下也像個大男孩，熱愛運動、喜歡收藏球鞋。這次受到adidas邀請，除了創作形象影片金曲，也揭開他最#沒在怕的青春故事。

「頑童MJ116」這群大男孩的氣勢曾一舉創下台灣嘻哈史上首次連辦3場小巨蛋的紀錄，甚至前進北美辦巡迴，每場演唱門票都是秒殺！即使是單飛之後，小春依然沒有任何畏懼！就像小春這次為adidas 「沒在怕的」品牌活動量身打造的形象主題曲中的歌詞：「我就是硬在骨子裡頭，沒管什麼叫做怕！」骨子裡的硬與堅定，讓小春知道世界沒什麼好害怕！無論運動打球、創作饒舌都勇敢突破每道關卡，遇事不退縮、也不閃躲，總是正面迎接，想做的事就會堅持去做，也是他這股#沒在怕的霸氣，讓小春從運動場走向街頭，再跳上舞台，更促成頑童MJ116的組團。

▲昔日的宮廟小孩變成台灣饒舌大團，日常穿搭展露自信。

昔日的宮廟小孩變成台灣饒舌大團，小春受訪時表示，小時候受到學長影響常跑去廟埕跳陣頭，還被父親抓回家修理，他不諱言表明對於陣頭的熱愛，即使一般人看會覺得很可怕，也對陣頭帶有刻板印象；宮廟文化是台灣在地的美，有很多外國人來看也會拍照；我自己也主持宮廟，希望能教年輕人不要去畏懼外在眼光，要學會端正自己品格，用敬虔態度展演台灣特有的神祇文化。

這股#沒在怕的執著精神還延續至球場上！回憶起最喜歡的運動，擁有半個原住民血統的小春表示，國小六年級開始加入校隊打棒球，一直打到成棒，在一場比賽中擔任先發投手，「受傷還繼續丟，早在前幾天肩膀就很不舒服，當天就是吃止痛藥，塗熱力膏，塗著硬上，投了六局。」小春盡最大的責任，堅持把球丟好，導致之後手傷了兩三個月舉不起來，看了半年醫師才讓手臂恢復健康，回首這段往事他只覺得熱血。

或許是從小到大的棒球魂影響，小春日常私著的關鍵單品「棒球外套」衣櫃裡絕對少不了，最愛以牛仔褲搭配棒球外套，穿起來經典復古又挺。這次他也披上「adidas挺中華VRCT外套」，鼓勵所有歌迷、球迷和她一起以行動為中華隊加油！





▲運動外套＋紅色帽T，整體穿搭充滿復古經典元素，小春善用透過兩件式增加層次感。

除了「挺中華VRCT外套！」經典雙色設計的棒球外套剪裁，藍白相稱面料，運用低調色塊感來增加視覺效果，小春試穿的大片效果，眼神一放根本國際潮模，內搭一件紅款帽T，不刻意琢磨就能帶出潮流味。今年不可錯過的「挺中華VRCT外套！」球迷粉絲快點入手，用經典棒球外套搞定冬季的時髦ICON。

上周中華隊剛拿下睽違18年的亞錦賽冠軍，對此小春更是興奮地說，看棒球比賽，真的是一件很驕傲、熱血的事，尤其是接下來的12強比賽強敵環伺，我自己是一定會關注比賽，也更希望這次和adidas合作的新單曲「沒在怕的」，能鼓舞到中華隊，退散酸民、擊退強敵，前進明年東京奧運。