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Goober Candle蠟燭小寵物　四種個性超有趣，沒香味一樣療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自areaware.com

香氛蠟燭是讓家居生活提升質感的好用小物，不同的香氣可以營造不一樣的氣氛，點燃的燭光看起來特別浪漫，就算擺著不用也是個好看的裝飾品。Goober Candle少了蠟燭重要的香味，卻還是受到很多人喜愛～粉嫩柔和的色系，搭配癱軟、圓滾滾的造型，讓蠟燭猶如可愛小寵物一般，讓你捨不得點燃它！

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

Goober Candle是由建築師Mark Talbot 和 Youngjin Yoon所設計，並與家飾品牌Areaware合作推出。設計師喜歡將建築的設計思維融入進日常家居物品的設計當中，這款蠟燭使用沒有香味的石蠟製成，將設計重點集中在蠟燭的形體上，想做出小寵物一般的造型。

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

總共有四種款式，顏色都採用柔和的淺色系，外觀不規則、圓滾滾，像是一坨蜷曲的小生物，每一個都被賦予獨特的角色性格。

#粉色（Eph）

性格是懶惰，彎曲成S型，喜歡靠在窗台或是床邊的小桌子上。

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

#紫色（EI）

性格是好奇，像個大頭蟲蟲，喜歡在壁爐架或咖啡桌上。

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

#綠色（Em）

性格是悠閒，懶洋洋的躺在桌面上，喜歡在浴缸旁或茶几上。

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

#藍色（Eh）

性格是冷漠，像水滴狀又像一坨鮮奶油。

▲Goober Candle無味蠟燭。（圖／翻攝自areaware.com）

Goober Candle可愛療癒的外型，加上人性化的角色設定，讓這款蠟燭商品充滿小趣味。蠟燭本身就夠吸引人，少了香氛也沒關係，擺放在家中就像個獨特的裝飾品，真的讓人捨不得用！

如果不喜歡粉嫩色系，還有黑色的香氛蠟燭可以選擇。加拿大蠟燭品牌Nanor推出了一款全黑的蠟燭，單一黑色外觀極簡又具質感，有多種香味可以選擇，像是雪松、麝香、琥珀的木質味道，葡萄柚、粉紅胡椒精油、香草的果香以及玫瑰、茉莉的花香，可以將家裡營造出另一種氛圍。

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