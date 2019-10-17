莫允雯隔空放閃男友「想戴情侶錶」　下秒一句話點破網路霸凌

▲莫允雯親自介紹GARMIN最新智慧錶vívomove功能。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星莫允雯今（17日）出席智慧腕錶GARMIN新品發表會，駕馭起玫瑰金米蘭錶落落大方，她也親自演繹新錶功能，俏皮敲敲錶面兩下，讓普通錶瞬間變成智慧錶，隨後放閃自爆，「心動想入手人生第一隻情侶錶。」

▲莫允雯佩戴GARMIN新品vívomove玫瑰金米蘭錬帶款。（圖／記者張一中攝）

剛從美國回台的莫允雯，膚色明顯黝黑不少，佩戴起新款vívomove玫瑰金米蘭錬帶款俏麗現身，笑談自己與品牌早已結下淵源，「這麼說可能洩露了年紀，因為我在美國開車時的第一台導航就是出自GARMIN。」

而後也表示，「這款的實用功能很符合我金牛座本質。」莫允雯俏皮示範，像是敲敲界面兩下，外觀會從一般錶面變成智慧錶，「最喜歡手錶能夠提醒喝水和生理期的功能，女生都會愛。」自認沒有戴過情侶錶，莫允雯回應，「因為本身不喜歡一模一樣的情侶單品，但是新款提供了很多樣式的錶帶，男女都能戴非常吸引人。」

▲莫允雯心動想入手情侶錶。（圖／記者張一中攝）

話鋒一轉，關於最近因網路霸凌引起的種種悲劇，莫允雯面色沉重表示，「那些傷害他人的人自己一定也會受傷，因為霸凌者本身的生活是不會快樂的，我們能夠做的只能少去聽、少去看不友善的內容。」莫允雯也補充，「但是遇到這些事情，我都會和男友一起溝通面對。」兩人好感情溢於言表。

▲（依序）莫允雯佩戴玫瑰金vívomove LuxeNT$17,900；vívomove Style NT$11,990。（圖／品牌提供）

GARMIN敲敲系列最新簡化為隱藏式觸控銀幕，所以在使用上，外觀宛如一般手錶，然而敲擊兩下，喚醒智慧視覺，同時提供健康數據以及行動支付功能，讓生活更加便利，全系列包括39、42、44mm多尺寸材質變換，多達16種風格，搭配牛皮真皮錶帶或是莫允雯佩戴的米蘭金屬錶帶，彰顯不同時尚感。

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