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局部瘦是騙人的！減肥常見5大NG誤區解答　只做有氧運動易反彈

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▲減肥5大NG誤區解答。（圖／翻攝IG）

▲遠離減肥誤區，以正確觀念堅持下去就能看到效果。（圖／翻攝IG@euddeume_）

編輯／Amamda　

說到減肥，你有沒有碰到這種狀況？一開始下定決定要瘦身，開始少吃多運動，但怎麼效果好像不大，或是一停止沒多久又胖回來？原因可能就出在你也有這些常見的瘦身錯誤觀念，導致瘦身效果大打折，甚至越減越胖！

▲減肥5大NG誤區解答。（圖／翻攝IG）

▲只做有氧運動容易反彈復胖，可搭配重量訓練增肌，瘦身效果更好。（圖／翻攝IG@babebani、@euddeume_）

NG 1：有氧運動做越多瘦越快？

有氧運動雖可達到減脂的效果，但大面積的有氧運動會伴隨一部分的肌肉消耗，若運動後沒有搭配適當飲食，會使肌肉流失，導致基礎代謝率降低，容易反彈復胖。

建議要有氧運動和無氧運動（重量訓練）一起搭配，減脂更增肌，不僅能瘦下來也能有緊實體態，同時肌肉量提升也會使代謝率上升，讓之後瘦身效果好，也較不易發胖。實際操作上可同一天穿插有氧和無氧，先做重訓後，再做30分鐘有氧運動；也可以一天做重訓，一天做有氧運動這樣間隔著做。


NG 2：只想瘦肚子或瘦腿

有些人因為生活飲食作息或體質關係，肚子腫一圈或是下半身特別胖，而想要局部瘦身，但其實沒有局部瘦身這回事，減肥就是全身一起減，沒有辦法只減某個部分，頂多因為天生基因關係，有些人可能腿瘦得比較明顯，有人可能是臉部較明顯。雖然沒有局部瘦，但可以透過重量訓練特別鍛鍊某個局部，幫助某些部位加強塑型，讓線條更緊實。

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▲減肥5大NG誤區解答。（圖／翻攝IG）

▲不吃晚餐不僅傷身，對於減肥還容易有反效果。（圖／翻攝IG@euddeume_）

NG 3：不吃晚餐就能瘦

人體超過12小時沒吃食物會使基礎代謝率降低約40%，且身體長期處於飢餓狀態會加快吸收攝取的食物熱量，進行儲存成脂肪，以應對身體以為的「飢荒狀態」，代謝下降、吸收又提升，不僅會越來越難瘦，還很容易復胖。

建議可將一天總熱量合理分配到三餐中，如早餐、午餐各占40%，晚餐占20%，這樣吃不用挨餓，身體、心理狀態也能穩定，更容易堅持下去。

NG 4：運動越來越沒效，就可以停止了？

當減肥碰到了停滯期，很多人容易這時候半途而廢，但其實可以透過加入新運動來突破。因為身體是有適應能力的，當你重複做相同的運動，時間、強度都相同，對身體的刺激就會越來越小，效果就會遞減，這時後可以加入其他類型的運動，並加強運動強度，持續一段時間就能繼續瘦下去。

▲減肥5大NG誤區解答。（圖／翻攝IG）

▲一週可以吃一餐「欺騙餐」，可幫助身體消耗更多熱量。（圖／翻攝IG@babebani）

NG 5：少吃也沒有變瘦

有些人為了減肥，大幅減少每天飲食的份量，甚至不吃澱粉、不吃肉，只吃蔬菜沙拉，這樣極端的飲食一開始雖然會瘦，但也會讓身體代謝率變低，肌肉流失，變成易胖體質還傷身。

想要瘦身，就要讓一天中消耗的熱量大於攝取的熱量，相差300大卡就可以，在這個原則下，其實想吃什麼都可以，甚至每週中可選一餐讓自己隨意吃，「欺騙餐」可讓身體以為營養充足，反而可幫助消耗更多熱量。

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