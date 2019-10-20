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女生一定要會的3招甜蜜系吃醋法！有技巧的醋意讓他更愛妳

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▲讓感情更好的吃醋3招。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

很多人聽到「吃醋」就覺得反感，但其實小醋怡情，吃醋吃得巧、吃得恰當，會讓男生感受到妳對他的在意，還會覺得很可愛，但千萬別一天到晚隨便亂吃醋變成妒婦，只會讓他們受不了。聰明的女人就該學會有技巧的吃醋，讓男生心疼又想呵護你，幫助感情更甜蜜。

▲讓感情更好的吃醋3招。（圖／翻攝unsplash）

1.注意說話態度，別尖酸帶刺

其實吃醋也是一種像情人表達在意和愛意的表現，如果語氣、方式掌握的好，男生會覺得妳是用「吃醋」在跟他撒嬌，大部分男生都很能接受，還會很享受被妳需要的成就感。

重要的是，表達吃醋的說話語氣很重要，妳可以偶爾耍耍小傲嬌，但千萬別老是用尖酸刻薄的語氣表達不滿，或是每句話中都帶刺，用諷刺的方式故意挑他毛病，這樣的態度不僅不會讓他感受到你的愛，只會讓男生受不了，覺得你無理取鬧，想離妳越遠越好。記住，理性、適度且不強硬的態度才不會讓「吃醋」變成對方的負擔。

▲讓感情更好的吃醋3招。（圖／翻攝unsplash）

2.偶爾對另一半要求早一點回家

有些女生以為要表現出自己很成熟、識大體，就是要不在意對另一半在做什麼，完全不過問、不干涉。雖然男生大多不喜歡被人控制、被管的感覺，但如果你真的什麼都不管不問，他們又會覺得你不在乎他，感受不到你的重視，久而久之，他們就會想去個會在乎他的人。

所以要適時地表現出你對他的在意和重視，比如你可以偶爾打電話給另一半，問他今天會不會早點回家，不要用命令或質疑的口氣，也不用低聲下氣的拜託，可以帶點撒嬌的語氣跟他說妳想他，想早點見到他之類的，重點是讓他感覺到你對他的在乎。但要小心，這種容易讓男生覺得被控制的電話不能太常打，偶爾為之就好，否則容易讓另一半覺得你管太多，會厭煩。

▲讓感情更好的吃醋3招。（圖／翻攝unsplash）

3.偶爾也讓另一半吃點小醋

除了特別愛吃醋的人之外，大多數男生平時都不太會表現出吃醋的樣子，是因為他們覺得這樣會顯得自己很小心眼、不大器，而表現的很平靜，但不代表他們不會吃醋。

如果偶爾想看到另一半為你吃醋的樣子，只要學會「故弄玄虛」這一招就沒問題！像是如果你和朋友在聊天時，若另一半在旁邊，可以故意對電話哈哈大笑，或是展現特別熱烈的回應，或刻意不時提起一個男生的名字，勾起他的注意力，就可能可以看到平常看似不在意的他緊張兮兮的模樣。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 吃醋, 甜蜜
fashion.net

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